Senioren bestohlen: Falscher Polizist vor Gericht

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Ein mutmaßlicher Betrüger muss sich in der nächsten Wochen vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. © dpa

Oldenburg/Wildeshausen – Ein falscher Polizist aus Vechta, der sich auch als Mitarbeiter von karitativen und sozialen Einrichtungen ausgegeben haben soll, soll in 146 Fällen in Quakenbrück, Wildeshausen, Oldenburg, Großenkneten und Hude betagte Menschen abgezockt und bestohlen haben. Der Tatzeitraum lag zwischen Januar 2021 und Februar 2022.

Der 48-jährige Angeklagte sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Um den Verfahrensablauf zu klären, gab es am Freitag vor dem Landgericht in Oldenburg zunächst ein internes Rechtsgespräch. Mit einem Geständnis könnte der Angeklagte das Verfahren abkürzen, denn bislang sind bis zumNovember mehrere Termine anberaumt.



Der Vechtaer soll einst bei einer karitativen Einrichtung gearbeitet haben. Bei den Taten trug er offenbar auch Kleidung der Hilfsorganisationen. Der Mann könnte zudem über Spendenlisten verfügt haben, durch die er Adressen erlangt haben könnte.

Geldkonten von Senioren geplündert

Laut den Ermittlungen war es das Ziel des Mannes, ins Haus zu kommen. Dann soll er um Spenden und um das Vorzeigen von EC-Karten gebeten haben. Er soll versucht haben, die Aufmerksamkeit der Wohnungsinhaber abzulenken, insbesondere durch die Bitte nach einem Glas Wasser oder einem Toilettengang. Gelang das, soll der Angeklagte Schränke und Schubladen nach Schmuck und Geldbörsen durchstöbert haben. Fand er EC-Karten nebst PIN-Nummer plünderte er die Geldkonten. Hatte er nur die Karte ohne PIN, veranlasste der Angeklagte als vermeintliche Vertrauensperson die Wohnungsinhaber dazu, ihm die Nummer zu nennen. Zog die Sanitäter-Masche nicht, soll er sich als Polizist ausgegeben haben. In der Nachbarschaft hätten Einbrecher gewütet. Geld und Wertgegenstände müssten ihm als Polizisten ausgehändigt werden, um es zu sichern. Der Schaden durch die Taten wird mit 112.259,70 Euro beziffert.