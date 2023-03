Vor Gericht: Ist eine Frau mit ihrem Auto einen 33-Jährigen über den Fuß gefahren?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Trotz einer fahrlässigen Tötung gab es kein Fahrverbot für die Unfallverursacherin. © dr

Wildeshausen – Wegen falscher Verdächtigungen muss sich derzeit ein 33-jähriger ehemaliger Wildeshauser vor dem Amtsgericht in der Kreisstadt verantworten.

Er soll laut Anklage eine Wildeshauserin zu Unrecht beschuldigt haben, ihr mit dem Auto über den Fuß gefahren zu sein. In Bremen hatte er zudem eine Mutter beim Jugendamt angezeigt, weil sie ihren damals 13-jährigen Sohn geohrfeigt haben soll.

Auch dieser Vorwurf wird von den Beschuldigten zurückgewiesen. Ein Urteil gab es noch nicht, weil zwei Zeugen aus Bremen nicht vor Gericht erschienen waren.

Der 33-Jährige behauptete am Mittwoch erneut, dass ihm die Wildeshauserin auf einem Supermarktparkplatz an der Harpstedter Straße mit dem Auto entgegengekommen sei. Sie habe mit dem Handy telefoniert und sei zu schnell gefahren. Dabei sei sie mit dem rechten Vorderreifen über seinen linken Fuß gerollt, habe eingeparkt und sei in einem Supermarkt verschwunden.

Pflegemutter und Sohn stellten Autofahrerin zur Rede

Der 33-Jährige war mit seinen Pflegeeltern dort. Diese hatten den Vorfall nicht direkt gesehen, die Mutter stellte die Frau jedoch zusammen mit ihrem Sohn anschließend im Supermarkt zur Rede. Dabei wies die Autofahrerin die Beschuldigung jedoch zurück.

Humpelnd sei er mit seinen Eltern bis zur Tankstelle an der Straße „Huntor“ gelaufen, so der Angeklagte. Dort habe er die Polizei angerufen.

Die Beamten konfrontierten die Frau mit den Vorwürfen. Diese stritt aber alles ab. Das tat sich auch vor Gericht. Sie habe den Mann mit den Eltern zwar als Gruppe wahrgenommen, als sie langsam mit ihrer achtjährigen Tochter auf den Parkplatz gefahren sei. Die Leute seien jedoch einige Meter entfernt gewesen, erzählte sie. Im Supermarkt sei sie dann zuerst von einer Frau und dann von dem Angeklagten angesprochen worden. Sie habe gar nicht gewusst, was diese von ihr wollten.

Richterin hat kritische Fragen

Die Richterin hatte einige kritische Fragen an den Angeklagten, den sie bereits vor geraumer Zeit wegen einer Brandstiftung verurteilt hatte. Wie es dazu gekommen sei, dass er plötzlich laufen könne, wo er damals noch querschnittsgelähmt im Rollstuhl gesessen habe, wollte sie wissen. Er habe in der Kindheit ein Trauma erlebt und sei eine Treppe hinuntergefallen, erklärte der 33-Jährige. Die Lähmung sei psychosomatisch gewesen. Über seinen Lebensgefährten habe er wieder laufen gelernt.

Verwunderlich fand die Richterin zudem, dass der Angeklagte bei der Polizei ausgesagt hatte, vom linken Vorderreifen überrollt worden zu sein. Auch dass er 600 Meter weit gehumpelt sein wollte, bevor er die Polizei anrief. Zudem gab es ein Foto vom Autokennzeichen der Frau. Zunächst hatte der 33-Jährige behauptet, es selbst gemacht zu haben, dann soll es aber seine Mutter gewesen sein. Immerhin wies ein Attest des Krankenhauses aus, dass der Mann eine Prellung am linken Fuß hatte. Dort war der Angeklagte am Abend nach dem mutmaßlichen Vorfall vorstellig geworden. Unklar ist auch der Hintergrund für die Anzeige beim Jugendamt. Der 33-Jährige berichtete, dass sein Patenkind geschlagen worden sei. Er habe das mal gesehen, und dann habe ihm eine Bekannte berichtet, dass die Mutter den Jungen erneut geschlagen habe. „Ich habe eine schlimme Kindheit gehabt“, so der Angeklagte. Angesichts der Schilderungen habe er sich gesagt, dass er nun eingreifen müsse.

Zu diesen Anklagepunkten konnte das Gericht jedoch nicht weiter verhandeln. Die nicht anwesenden Zeugen wurden mit einem Ordnungsgeld von je 150 Euro bestraft und müssen bei der nächsten Verhandlung im April aussagen.