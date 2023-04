Vorfahrt genommen: Unfall auf der Visbeker Straße

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Bei einem Verkehrsunfall auf der Visbeker Straße in Wildeshausen am Dienstag, 4. April, wurde gegen 22.15 Uhr eine 62-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Visbeker mit seinem Nissan die Ottostraße in Richtung der Visbeker Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte der Mann nach links in Richtung Visbek abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes der 62-jährigen Frau aus Wildeshausen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Danach waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Die leichten Verletzungen der 62-Jährigen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, die Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Mit 2,2 Promille durch Wildeshausen

Sturzbetrunken war ein Wildeshauser am Montag in der Kreisstadt unterwegs. Am Montag, 3. April, kontrollierten Polizeibeamte auf der Straße „Zwischenbrücken“ ein Auto, das von einem 56-jährigen Wildeshauser gefahren wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde Atemalkoholgeruch beim 56-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Dem Wildeshauser wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unter Alkohol und Drogen

Einen 41-jährigen Autofahrer aus Oldenburg kontrollierten Beamte am Montag, 3. April, gegen 14.20 Uhr an der Straße „Am Bahndamm“ in Hude. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige sowohl unter Alkoholbeeinflussung, als auch unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Ein Drogenvortest ergab einen positiven Wert auf Kokain. Dem Oldenburger wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.