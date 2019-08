Fahrstuhl soll zum Stadtjubiläum abheben

Historisches Rathaus: Frist um ein halbes Jahr verlängert

+ © Stadt So könnte der neue Fahrstuhl aussehen. © Stadt

Der Fahrstuhl in der Häusing zwischen dem historischen Rathaus und dem Kaufhaus „Schnittker am Markt“ in Wildeshausen wird später als geplant installiert. Nach Informationen aus dem Stadthaus ist die Bewilligungsfrist für eine Förderung um ein halbes Jahr verlängert worden. Sie endet nun am 30. April. Bis dahin muss der Fahrstuhl in Betrieb sein.