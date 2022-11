78-jähriger Autofahrer rammt auf falscher Spur fahrenden Pedelec-Fahrer

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei bei der Unfallaufnahme. © Strömer

Wildeshausen – Der Fahrer eines Pedelecs ist am Donnerstag gegen 15.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 78-jähriger Mann aus Wildeshausen die Düngstruper Straße und wollte mit seinem VW nach rechts auf die Visbeker Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 46-jährigen Pedelec-Fahrer aus Wildeshausen, der von rechts kam und den Radweg in vorschriftswidriger Richtung befuhr. Der 46-Jährige kam zu Fall und erlitt unter anderem leichte Kopfverletzungen.

Raub am Montagabend

Die Polizei in Wildeshausen sucht nach zwei Räubern, die am Montag gegen 22 Uhr einen 17-Jährigen in der Kreisstadt überfallen und ausgeraubt haben.

Der junge Mann erlitt einen Schock. Nach der polizeilichen Vernehmung liegen nun die Täterbeschreibungen vor.

Der 17-Jährige war an dem betreffenden Abend auf dem Heimweg. Er ging von der Wittekindstraße aus am Wall entlang in Richtung des K+K-Parkplatzes am Westertor. Dort wurde der junge Mann laut Polizeibericht von zwei Männern angegangen. Während einer den 17-Jährigen festhielt und zur Ruhe ermahnte, griff der zweite das Portemonnaie des Jugendlichen, entnahm das Geld und warf die Börse danach weg. Beide Täter flüchteten anschließend in das Waldstück am Stadtwall, aus dem der 17-Jährige gekommen war. Der Jugendliche musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Täter trugen eine Maske

Die Polizei konnte nun das Opfer vernehmen und sucht nach einem etwa 25-jährigen Mann, der ungefähr 170 Zentimeter groß und von korpulenter Statur ist. Der Täter trug eine schwarze Strickjacke und hatte eine Kapuze über den Kopf gestülpt. Er trug zudem ein rotes T-Shirt, weiße Nike Air Force Sneaker mit schwarzem Logo, schwarze Einmalhandschuhe und eine Maske ähnlich des Jokers aus der Batman-Verfilmung.

Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 25 Jahre alt und ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß. Er hat eine schlanke Statur, blonde Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf gestülpt war. Er trug weiterhin eine - schwarze Cargohose, dunkle Schuhe, schwarze Einmalhandschuhe und ebenfalls eine Maske ähnlich des Jokers aus der Batman-Verfilmung.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.