Fahranfänger betrunken und unter Drogen in Wildeshausen unterwegs

+ © dpa Die Polizei zog am Wochenende zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr. © dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wildeshausen – Einen guten Riecher hatten die Beamten des Polizeikommissariats Wildeshausen am Wochenende bei zwei Alkoholfahrten. In Wildeshausen erwischten sie einen betrunkenen Fahranfänger, in Neerstedt war ein 26-Jähriger so betrunken, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

In der Kreisstadt folgten die Beamten gegen 4.45 Uhr einem VW ab dem Westring und stoppten ihn auf der Breslauer Straße. Hier stellten die Polizisten, dass vom 18-jährigen Fahrer aus Wildeshausen Alkoholgeruch ausging. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,25 Promille. Weiterhin zeigte der junge Mann Anzeichen auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Einem freiwilligen Drogenvortest stimmte der Mann nicht zu, weshalb er mit auf die Wache musste. Während der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Versicherungsschutz für den VW erloschen war.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Kennzeichen vom VW wurden entsiegelt, Fahrzeugschein und Führerschein sichergestellt. Dem jungen Mann musste eine Blutprobe entnommen werden.

Betrunken eine Verkehrsinsel überfahren

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall in Neerstedt verursacht und sich vom Unfallort entfernt. Der 26-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit einem Renault die Huntloser Straße in Richtung Neerstedt. Kurz vor dem Kreisel im Ortskern kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und dort angebrachte Verkehrszeichen. Der 26-Jährige setzte seine Fahrt mit dem stark beschädigten Auto fort. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei und folgte dem Unfallverursacher. Dieser konnte in Wildeshausen von der Polizei gestoppt werden.

Der stark beschädigte Wagen war durch den Verlust von Betriebsmitteln nicht mehr fahrbereit. Die Schäden am Auto, den Verkehrseinrichtungen und die Kosten für die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn betrugen etwa 12.000 Euro.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.