Fachstelle Sucht in Finanznot

Defizit ist über die Jahre gewachsen / Hilferuf an die Politik / Astrid Grotelüschen kommt

+ Im Gespräch: Kai Kupka, Annegret von Essen und Maria Rüschendorf (alle Diakonie, von links) mit der Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Süchte gibt es wie Sand am Meer: Alkohol, Medikamente, Glücksspiel, Marihuana, Kokain, Computer – was diese Abhängigkeiten unter anderem eint, ist die Institution, an die sich Betroffene wenden können. Es handelt sich um die Fachstelle Sucht an der Heemstraße in Wildeshausen. Die soll zwar kranken Menschen helfen und tut das auch, steht derzeit aber selbst vor großen Problemen, denn die Finanzierung ist gefährdet. Das betrifft allerdings nicht nur die Wildeshauser Einrichtung, sondern nahezu jede Fachstelle für Sucht in Niedersachsen, weswegen im April ein „Notruf Suchtberatung“ abgesetzt wurde. Auf diesen „Brandbrief“ hat die Ahlhorner CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen reagiert und sich am Donnerstag mit den Verantwortlichen in der Kreisstadt getroffen.