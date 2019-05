Fachgerechte Rettung am verunfallten Fahrzeug

Gruppen der Wildeshauser Feuerwehr üben mit Rüstwagen und Stabilierungssystem

+ Zwei Wagen zur Übung: Die Feuerwehrgruppen trainierten die Stabilisierung von Unfallfahrzeugen. Foto: Feuerwehr

Wildeshausen – Zu den Aufgaben der Wildeshauser Freiwilligen Feuerwehr gehört neben der Brandbekämpfung regelmäßig die technische Hilfeleistung bei verunglückten Fahrzeugen – unter anderem auf der nahen Autobahn. Aus diesem Grund trafen sich die Mitglieder der ersten und der vierten Gruppe am Sonntag in der Frühe auf Einladung von Marco Backhus und Henrik Bock zum Übungsdienst mit zwei Fahrzeugen am Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch.