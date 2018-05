Fabian Reinke: Neuer Schaffer feierte zuvor beim Ausmarsch

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Das Offizierskorps der Wildeshauser Schützengilde könnte bald Gesangsunterricht von fachkundiger Seite bekommen. Denn seit Mitternacht ist klar, dass in Fabian Reinke ein sangesfreudiger Schaffer zur Stelle ist, der bei den „Profisorischen“ singt. Er wurde zusammen mit seiner Frau Andrea (30) auf dem Balkon vor dem Rathaus zusammen mit dem Königspaar Marion und Thorsten Graf vorgestellt und von der Menge bejubelt.

Diesmal konnten die Wahlmänner und die Wachkompanie den Bus abbestellen, der die Truppe sonst in geheimer Mission zum Schaffer bringt. Denn vom Rathaus waren es nur wenige hundert Meter bis zum Wohnhaus des Schaffers an der Heemstraße.

Beim jüngsten Nachwuchs für das Offizierskorps gab es allerdings schon vorher einiges zu bejubeln. Am Sonntag feierte die Schafferin ihren Geburtstag, und am Dienstag folgte ihr Fabian, der 34 Jahre alt wurde. Von daher durften früh am Tag die Korken knallen, und am Abend fiel es in der Bevölkerung nicht so auf, dass hier der neue Schaffer abgeholt wurde.

Die Familie Reinke ist in Wildeshausen gut bekannt. Die Eltern von Fabian, Manfred und Beate, sind Inhaber des gleichnamigen Bestattungshauses an der Heemstraße, in dem auch der neue Schaffer arbeitet. Die Eltern von Andrea sind Wilfried und Marianne Vaske aus Vechta. Andrea und Fabian haben in Elisa Maria Reinke eine zehn Monate alte Tochter.

Der neue Schaffer ist Mitglied im Gildeclub „Satisfraction“ und marschierte mit in den Krandel. Bereits 1998 konnte er sich bei der Gilde in Szene setzen, als er Kinderkönig wurde. In die Gilde trat er mit 17 Jahren 2001 ein.

Fabian Reinke ist die großen Bühnen gewohnt. Er ist Mitglied der bekannten Wildeshauser Gesangsgruppe „Die Profisorischen“. Im Internet-Steckbrief des Chores nannte er als größtes Ziel in seinem Leben, dass er irgendwann mal das Disneyland regieren wird. Nun muss er wohl ein wenig umdisponieren, denn die Gilde dürfte ihn Zeit seines Lebens fordern.

Dass das Ehepaar das Zeug zu Schaffern hat, zeigte es auf dem Rathausbalkon, denn es musste traditionell seine Trinkfestigkeit unter Beweis stellen. Dazu reichte General Jens Kuraschinski den großen Schaffertrunk. Es darf erst mit dem Trinken aufgehört werden, wenn die Trompeter das Wildeshauser Lied abbrechen. Das war aber kein Problem für die Reinkes. Danach ließen sie sich zusammen mit dem Königspaar bejubeln. Mit dabei war natürlich auch der Gildeclub, der im Krandel vergeblich versucht hatte, auch einen König zu stellen, der gut zum neuen Schaffer gepasst hätte.