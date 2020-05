Exhibitionist blockiert Zug und leckt Waggons ab

Mann beschädigt Tür der Nordwestbahn / Ladendieb flüchtet in Wildeshausen über Acker

+ Vorübergehende Festnahme: Der Exhibitionist wurde in Gewahrsam genommen, um weitere Taten zu vermeiden. Symbolfoto: dpa

Wildeshausen – Ein Exhibitionist, der einen Zug blockiert und die Scheiben der Waggons ableckt, sowie ein Ladendieb, der am Wildeshauser Westring im großen Stil Waren abtransportieren wollte, beschäftigten die Polizei aus Wildeshausen am Montag und Dienstag in ungewöhnlicher Weise.