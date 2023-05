Ex-Polizist kontrolliert Autofahrer und wird zu Geldstrafe verurteilt

Von: Dierk Rohdenburg

Das Amtsgericht verurteilte einen 52-jährigen Ex-Polizisten wegen Amtsanmaßung. © Agentur, dpa

Wildeshausen/Großenkneten – Ein ehemaliger Polizist aus Großenkneten hat sich im Juli und August 2021 mehrmals als aktiver Beamter ausgegeben, Autofahrer ausgebremst, sie kontrolliert und wegen angeblichem Fehlverhaltens gemaßregelt. Zudem soll er nach einem selbst verursachten Unfall mit einem verletzten Radfahrer aggressiv und beleidigend geworden sein.

Das Wildeshauser Amtsgericht verurteilte den 52-Jährigen am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro wegen zweimaliger Nötigung in Tateinheit mit Amtsanmaßung, einmaliger Nötigung sowie fahrlässiger Körperverletzung. Zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis mit einer Sperrzeit von einem Jahr entzogen.

Der Mann war aus nicht näher genannten Gründen aus dem Dienst entfernt worden. Er fühlte sich aber offenbar berufen, weiter Kontrollfahrten vorzunehmen. Am 1. Juli 2021 soll er in Großenkneten bei einem Autofahrer dicht aufgefahren sein, ihn überholt und dann bis zum Stillstand ausgebremst haben. Laut Staatsanwalt hatte er den Autofahrer dann mit einer Polizei-Reflektorbinde in der Hand darauf hingewiesen, dass er zu schnell gefahren sei. „Ich wollte meinem Anliegen Nachdruck verleihen“, nannte der 52-Jährige im Gerichtssaal seine Begründung.

Nur 40 Minuten später soll er auf der A 29 in Richtung A 28 einen anderen Fahrer bedrängt und ebenfalls ausgebremst haben. Er soll ein Schild mit der Aufschrift Polizei und einen Dienstausweis gezeigt haben und dann weggefahren sein. In beiden Fällen wurde sofort eine Anzeige erstattet, weshalb die Polizei nach der Zuordnung des Fahrzeugs bei dem Mann vorfuhr. Laut Polizeibericht soll der Angeklagte damals einen völlig verwirrten Eindruck hinterlassen haben, sodass kein Gespräch möglich gewesen sei.

Radfahrer übersehen und herumgepöbelt

Am 19. Juli hatte der 52-Jährige in Großenkneten – offenbar zu schnell fahrend – einen Radfahrer übersehen, der wegen der Vorfahrtsnahme stürzte. Der verletzte Mann, der auf der Bundesstraße lag, erinnerte sich vor Gericht, dass der Unfallverursacher danach extrem aggressiv gewesen sei und Zeugen bedrängt habe, den Ort zu verlassen. Er habe herumgepöbelt und sich heftige Wortgefechte mit Ersthelfern geliefert. Wenige Tage später sei er bei ihm zu Hause aufgetaucht, habe sich aber nur für den Zustand des Fahrrades interessiert. Eine Entschuldigung sei ausgeblieben.

Am 23. August hatte der Angeklagte zudem auf der A 29 in Großenkneten eine hochschwangere Autofahrerin und ihren Partner mit seinem Wagen bedrängt und auf der Abfahrt zum Stillstand gezwungen, weil er glaubte, dass ihr Rücklicht defekt war. Der Beifahrer der Frau, ein aktiver Polizeibeamter, fühlte sich bei dem Gespräch an eine echte Polizeikontrolle erinnert und ahnte, dass es sich um den Ex-Kollegen handelte. Bei einer Hausdurchsuchung am 10. August waren diesem nämlich Polizei-Kleidungsstücke und ein Pfefferspray abgenommen worden, was bei der Polizei die Runde gemacht hatte. „Wir wussten, dass er aus dem aktiven Dienst entfernt worden war“, so der Beamte, der deshalb zunächst deeskalierend wirkte und die Anzeige erst später erstattete. Das Rücklicht des Autos war im Übrigen in Ordnung.

Angeklagter sieht kein Fehlverhalten

Der Angeklagte sah in seinem Verhalten nichts Ungewöhnliches. Man müsse andere Menschen doch auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen, meinte er. Er erklärte sich im Gericht bereit, mit einem Sachverständigen zu sprechen. Dieser attestierte ihm später eine verminderte Schuldfähigkeit wegen manischer Zustände im Tatzeitraum.

Die Staatsanwältin sah alle Vorwürfe als bestätigt an und beantragte eine Strafe in Höhe von 5 200 Euro und eine Sperre der Fahrerlaubnis. Der Verteidiger legte das Strafmaß in das Ermessen des Gerichtes.

Die Richterin erhöhte das beantragte Strafmaß noch und ordnete in ihrem Urteil zudem die Einziehung und Vernichtung aller beschlagnahmten Gegenstände an. Lediglich eine Jacke durfte der Mann behalten.