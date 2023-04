Geringe Geldbußen: Ex-Atrium-Führungsspitze verurteilt

Von: Ove Bornholt

Evakuierung aus dem Atrium: Der Landkreis hatte im März 2020 angeordnet, die nicht infizierten Bewohner nach Bookholzberg zu bringen. © Archiv

Einspruch teils erfolgreich: Das Amtsgericht Wildeshausen hat nun nur geringe Geldbußen gegen die ehemalige Führungsspitze des Atriums verhängt.

Wildeshausen – Etwas mehr als drei Jahre nach dem Corona-Ausbruch im Altenheim Atrium am Wall in Wildeshausen ist die juristische Aufarbeitung beendet. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichts in der Kreisstadt auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, wurden der ehemalige Heimleiter und der Geschäftsführer nun rechtskräftig jeweils zu einer Geldbuße in dreistelliger Höhe verurteilt.

Der Landkreis Oldenburg hatte damals wegen angeblicher Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz die Einrichtung evakuiert und schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen erhoben. Das Gericht sah jedoch nur einen geringfügigen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und verhängte eine wesentlich niedrigere Geldbuße, als der Landkreis den Beteiligten auferlegt hatte.

Juristische Aufarbeitung eines Corona-Ausbruchs

Bei dem Ausbruch Ende März 2020 waren viele Mitarbeiter und Bewohner infiziert worden. Acht Senioren starben. Der Landkreis hatte damals in einer Pressemitteilung kritisiert, dass „die verhängten Maßnahmen nicht zu 100 Prozent umgesetzt wurden“, und Anzeige erstattet. Später verhängte der Kreis eine Geldbuße von 2 500 Euro gegen den Geschäftsführer und von 5 000 Euro gegen den Einrichtungsleiter.

Dagegen legten die beiden Einspruch ein. Im Oktober 2022 kam es deswegen zur Verhandlung vor dem Amtsgericht. Die Vorwürfe lauteten, dass ein dementes Ehepaar für einige Tage auf einem Zimmer belassen worden war, obwohl die Frau mit dem Coronavirus infiziert war. Später verstarb sie. Außerdem soll eine ebenfalls demente, positiv getestete Bewohnerin nachts nicht eingeschlossen worden sein, sodass sie über die Gänge wandern konnte. Des Weiteren ging es um einen sogenannten „Tunnel“, durch den das infizierte und das nicht infizierte Personal zum Raucherbalkon gehen konnte.

Das Verfahren hatte zwar öffentlich begonnen, aber im Anschluss an den ersten Verhandlungstag wechselte das Gericht in das sogenannte schriftliche Verfahren. Und das zog sich monatelang hin, aber nicht länger als üblich, wie die Gerichtssprecherin betonte.

Zu den genauen Gründen für die Verurteilung der beiden Angeklagten konnte sie jedoch auf Nachfrage keine Angaben machen. „Es gibt keine ausführliche Urteilsbegründung“, erklärte sie gegenüber unserer Zeitung. Und offenbar war es auch nicht möglich, eine detaillierte Auskunft von der zuständigen Richterin zu erhalten. Somit bleibt unklar, weswegen genau die Männer die Geldbuße zahlen müssen. Allerdings handelte es sich bei dem Prozess auch nicht um ein Straf-, sondern nur um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte nach der Anzeige des Landkreises erst ermittelt, aber „keinen konkreten Verdacht auf die Begehung von Straftaten der fahrlässigen Körperverletzung oder der fahrlässigen Tötung“ gesehen.