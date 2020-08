EWE schließt Haushalte ans Glasfasernetz an

3 000 Adressen östlich der Bahnlinie in Wildeshausen können profitieren

+ © EWE Für schnelles Internet: Arbeiter verlegen Kabel. Symbol © EWE

von Ove Bornholt schließen

Wildeshausen – Die Ausbauarbeiten für die Glasfaserinfrastruktur in Wildeshausen gehen in die nächste Runde. Im vergangenen Jahr wurde der Bereich westlich der Bahnschienen ausgebaut, seit diesem Jahr geht es im östlichen Stadtgebiet weiter. Zusätzliche 3 000 Haushalte können dort von einem kostenfreien Glasfaserhausanschluss profitieren, teilte der Oldenburger Telekommunikations- und Energieanbieter EWE mit. Das Unternehmen führe den Ausbau auf eigene Kosten durch, also ohne jegliche Fördermittel. Insgesamt plant EWE die Erschließung von mehr als 6 000 Haushalten in Wildeshausen in den kommenden Jahren.