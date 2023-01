Mit gutem Beispiel voran: Evangelische Gemeinde engagiert sich beim Klimaschutz

Von: Ove Bornholt

Pastor Markus Löwe aus Wildeshausen sitzt bei Dienstfahrten fast ausschließlich auf dem Rad. Die Gemeinde engagiert sich im Klimaschutz.

Wildeshausen – Der Klimaschutz ist in aller Munde und beschäftigt auch die evangelische Kirchengemeinde in Wildeshausen. Um Energie einzusparen, aber auch aus Überzeugung, Stichwort „Bewahrung der Schöpfung“. Pastor Markus Löwe und seine Kollegen treiben die Anstrengungen voran. Davon, dass die Evangelische Kirche Deutschland für ein Tempolimit eintritt, hält er allerdings nicht so viel.

„Solche Vorgaben sind nicht Aufgabe der Kirche“, sagt Löwe. Dafür sei die Politik zuständig. Die Kirche solle parteipolitisch so neutral wie möglich sein. Er selbst geht derweil mit gutem Beispiel voran und sitzt bei Dienstfahrten fast ausschließlich auf dem Fahrrad. Nur wenn es zum Beispiel nach Oldenburg geht, würden Fahrgemeinschaften mit Autos gebildet.

Die täglichen Radfahrten kennt der Pastor aus seiner Zeit bei der Kirche in Kopenhagen. „Da fahren auch der Ministerpräsident und Banker mit dem Rad. Es ist einfach nichts Besonderes“, erinnert er sich. In der Großstadt habe er selbst fast alle Strecken mit dem Drahtesel oder der Metro zurückgelegt.

Den Kopf frei bekommen nach schwierigen Gesprächen

Natürlich sieht er diesbezüglich, dass der ländliche Raum schwer mit Kopenhagen zu vergleichen ist. „Aber hier im Ort Wildeshausen habe ich doch die Chance, alles mit dem Rad anzusteuern.“ Damit verbindet der Pastor nicht nur weniger Luftverschmutzung. „Es ist richtig gut für meine Gesundheit.“ Und wenn der Geistliche schwierige Termine wie Trauergespräche hatte, „bekomme ich beim Fahren den Kopf frei.“

Löwe kommt bei der Auswahl der Strecken zugute, dass er sich schwerpunktmäßig ums Stadtgebiet kümmert und Termine in der Landgemeinde die Ausnahme sind. Längere Strecken scheut er allerdings nicht. „Am liebsten fahre ich zum Katenbäker Berg. Das ist einfach eine wunderbare Tour mit schönen Brücken an der Hunte. Eine Auszeit, die ich genieße.“ Gleichwohl ist er als Radfahrer nicht unbedingt ein Fan der kalten Jahreszeit. „Drei-, viermal am Tag Regenhose an und aus, das nervt dann schon.“

Die Kirchengemeinde selbst rüstet nach und nach die Infrastruktur um. „Wir haben zum Beispiel den Remter-Saal komplett mit LED ausgestattet“, nennt Löwe ein Beispiel. Angedacht sei zudem, die Außenbeleuchtung der Alexanderkirche umzustellen. Vor dem Ukraine-Krieg hatten im Boden eingelassene Scheinwerfer das Gebäude im Dunkeln durchaus ansprechend in Szene gesetzt. Ein Zurück zu dieser Technik werde es aber wohl nicht geben, so Löwe. Er hofft, dass es eine energiesparende Lösung gibt.

Ein weiteres Thema ist die Heizung. Zum Jahresende lief der alte Versorger-Vertrag aus. Nun rechnet die Gemeinde mit einem Mehrfachen der bisherigen Kosten. „Beim Sparen gibt es allerdings auch Grenzen“, hat der Pastor festgestellt. Wie viele andere Gemeinden auch war die Temperatur in der Alexanderkirche bei den Gottesdiensten in den vergangenen Monaten nach und nach reduziert worden. „Kälter als jetzt darf es aber nicht werden. Das ist für manche ältere Menschen sonst schon eine Zumutung“, sagt er.

Unabhängig von der Energie-Frage ist die Kirche auch klimapädagogisch unterwegs. Im März vergangenen Jahres wurden Hochbeete am Gotteshaus errichtet. „Es ist ein Projekt, bei dem wir gemeinsam gucken, was wir machen können. Jetzt warten wir auf die nächste Saison“, sagt Löwe, der den ehrenamtlichen Einsatz vieler Gemeindemitglieder lobt. Die Beete wurden zum Beispiel in einen Krabbelgottesdienst integriert. „Sich inhaltlich pädagogisch mit dem Thema Klima auseinandersetzen, gehört dazu“, findet der Pastor.