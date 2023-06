Pastorin Beatrix Konukiewitz geht in den Ruhestand

Von: Ove Bornholt

Am 18. Juni wird Pastorin Beatrix Konukiewitz in der evangelischen Gemeinde verabschiedet. © bor

Pastorin Beatrix Konukiewitz steht bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wildeshausen kurz vor der Rente. Ihre Nachfolgerin kommt aus Ahlhorn

Wildeshausen – Zu den Pflichten einer Pastorin gehört auch mal die Beerdigung eines kleinen Kindes. „Harte Dinge stecke ich inzwischen anders weg als früher“, sagt Beatrix Konukiewitz, die jetzt mit 65 Jahren in Rente geht. Der Verabschiedungsgottesdienst ist für Sonntag, 18. Juni, ab 14 Uhr in der Alexanderkirche geplant. Rund 40 Jahre lang war die in Delmenhorst lebende Geistliche auf verschiedenen Pfarrstellen in der oldenburgischen Kirche tätig. Am meisten werde sie die Zusammenarbeit mit den Haupt- und Ehrenamtlichen in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wildeshausen vermissen, in der sie nun seit zehn Jahren beschäftigt war. „Die kollegiale Zusammenarbeit ist hier wirklich besonders“, lobt sie.

Aber auch die Besuche bei den Mädchen und Jungen in den Kindertagesstätten „Sternschnuppe“ und „Schatzinsel“ werden ihr fehlen. Die Kleinen hätten sie „Frau Kirche“ genannt, berichtet Konukiewitz im Gespräch mit unserer Zeitung auf einer Bank vor der Alexanderkirche. In den letzten beiden Jahren ihres beruflichen Wirkens hat sie auch keine Konfirmanden mehr betreut und gemerkt, dass dieser Teil der Gemeindearbeit, nämlich die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, ganz wesentlich für sie ist.

Mehr Zeit für die fünf Enkelkinder

Die 65-Jährige ist verheiratet, hat vier Kinder und fünf Enkel. Die hätten auch schon mal gefragt, wo denn die Seite in ihrem Kalender sei, auf der keine Termine mehr stünden, schreibt die Pastorin in ihrem Abschiedstext im „Alexanderboten“. Sie freue sich darauf, sich ihre Zeit jetzt selbst einteilen zu können, sagt Konukiewitz. Ihr Mann, auch ein Geistlicher, ist schon im Ruhestand und engagiert sich kommunalpolitisch in Delmenhorst. Diesen Weg möchte die Pastorin nicht einschlagen, hat aber sonst noch keine konkreten Pläne für den Ruhestand. Diese neue Phase im Leben werde sie auf sich zukommen lassen.

„Ich habe nicht auf die Rente hingefiebert oder die Tage gezählt“, sagt die Delmenhorsterin, die übrigens auch formell zur Wildeshauser Gemeinde gehört. Sie habe sich umgemeinden lassen, erzählt sie. Trotz der Entpflichtung am Sonntag, 18. Juni, bleibe sie ja Pastorin. Durch die Ordination handelt es sich dabei um einen lebenslangen Titel. Und wenn sie gefragt werde, könne sie auch aushelfen, sagt Konukiewitz. Aber sie muss eben nicht mehr, sondern kann sich einbringen – je nach Lust und Laune.

Das hat sie auch auf der Ebene der oldenburgischen Landeskirche getan und sich unter anderem in der Synode engagiert. Durch die neuesten Beschlüsse, wonach im Rahmen von „Interprofessionellen Teams“ auch Diakone, Kirchenmusiker und andere Gläubige mehr Aufgaben übernehmen können, öffne sich die Kirche ein Stück weit, findet Konukiewitz. Das sei keine Mangelverwaltung, sondern eine Bereicherung. Denn durch die unterschiedlichen beruflichen Fähigkeiten der Gemeindemitglieder würden die Gottesdienste bereichert werden.

Ebenfalls erwähnenswert ist für die Fast-Rentnerin, dass es im Zuge mehrerer Jahre gelungen ist, eine neue Orgel in der Alexanderkirche zu installieren. Das sei ein ganz besonderes Erlebnis und Projekt gewesen: „Mit einer außerordentlichen Spendenbereitschaft in der Bevölkerung.“ Sie freue sich, dass das Instrument auch zu ihrem Abschied aus dem aktiven Dienst erklingen wird.

Die 65-Jährige ist aktuell noch mit einer halben Stelle als Schwerhörigenseelsorgerin über Wildeshausen hinaus tätig und bekleidet eine halbe Stelle in der Kirchengemeinde der Kreisstadt. Ihre Nachfolgerin in letzterer Funktion ist Christine Vieth, die die Planstelle nach den Sommerferien übernimmt. Zurzeit ist sie mit einer halben Stelle in Ahlhorn aktiv.