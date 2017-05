„Euronics-XXL“ zieht in Wildeshauser „Telepoint“-Immobilie

Eröffnung im August

Wildeshausen - In die Immobilie des ehemaligen „Telepoint“-Marktes am Westring in Wildeshausen zieht ein neuer Elektronik-Fachmarkt ein, der in der Kreisstadt schon lange etabliert ist. Wie die Böseleger GmbH mitteilt, hat sie sich in partnerschaftlichen Gesprächen mit der Bünting AG in Leer darauf geeinigt, dass der „Euronics XXL“-Markt die Straßenseite wechselt und als Mieter in die „Telepoint“-Räumlichkeiten umzieht.