Millionen-Förderung für Villa Knagge, Tabkenhof und Gemeindesaal in Harpstedt

Von: Dierk Rohdenburg

200.000 Euro: Die Sanierung des Baudenkmals an der Delmenhoster Straße wird bezuschusst. © dr

Landkreis – Etwas mehr als eine Million Euro Fördergelder hat die Leader-Aktionsgruppe im Naturpark Wildeshauser Geest nun bewilligt. Das teilte der Landkreis Oldenburg mit.

Ein Großteil der EU-Gelder kommt Projekten in Wildeshausen, Harpstedt und Dötlingen zugute.

Konkret geht es um folgende neun Vorhaben:

Renovierung und Sanierung der Villa Knagge in Wildeshausen, Gesamtkosten 1,35 Millionen Euro, Zuschuss 150.000 Euro. Erneuerung Reeteindeckung des Tabkenhofs in Dötlingen, Gesamtkosten 263.000 Euro, Zuschuss 81.000 Euro. Tisch- und Bankgarnituren Naturschutzgebiet Hasbruch Hude/Ganderkesee, Gesamtkosten 8.000 Euro, Zuschuss 7.000 Euro. Gestaltung des Außenbereichs des Mehrgenerationenhauses in Neerstedt, Gesamtkosten 227.000 Euro, Zuschuss 182.000 Euro. Neubau Glockenturm der St.-Ansgar-Kirche Sandkrug, Gesamtkosten 103.000 Euro, Zuschuss 69.000 Euro. Wiederherstellung historischer Pumpen und Brunnen Wildeshausen, Gesamtkosten 201.000 Euro, Zuschuss 161.000 Euro. Energetische Sanierung Turnhalle Jahnhalle Hude, Gesamtkosten 301.000 Euro, Zuschuss 69.000 Euro. Anbau, Umbau und Sanierung des evangelischen Gemeindesaals in Harpstedt, Gesamtkosten 330.000 Euro, Zuschuss 200.000 Euro. Sanierung Baudenkmal Delmenhorster Straße 4 in Wildeshausen, Gesamtkosten 1,2 Millionen Euro, Zuschuss 200.000 Euro.

Im Sinne des Regionalen Entwicklungskonzepts, das in mehreren Workshops von den Einwohnern des Landkreises Oldenburg im Winter 2021/2022 erstellt wurde, liegen die Förderschwerpunkte in den Bereichen Klima-, Umwelt- und Naturschutz sowie Tourismus und Kultur, heißt es in der Mitteilung weiter.

Dieser Kurs zur Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie werde durch eine Ziel- und Zeitwertsteuerung seitens der Arbeitsgruppe sichergestellt. Demzufolge komme es auch künftig darauf an, insbesondere in den genannten Bereichen weitere Projekte in der Region zu realisieren.

Projektideen Neue Vorhaben können an Katharina Feyertag oder Norbert Hamann vom Regionalmanagement gemeldet werden – per E-Mail an leader@oldenburg-kreis.de sowie telefonisch unter 04431/85600 und 04431/85253.