Polizei zieht 33-Jährigen aus dem Verkehr und misst 2,62 Promille

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Wildeshausen/Ahlhorn – Mit 2,62 Promille war am Sonntag gegen 23 Uhr ein 33-Jähriger in Ahlhorn im Auto unterwegs.

Der Mann fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Lether Gewerbestraße durch eine unsichere Fahrweise auf. Nachdem das Fahrzeug angehalten worden war, stellten die Beamten beim 33 Jahre alten Fahrer starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,62 Promille.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde zwecks Eintragung eines Sperrvermerkes beschlagnahmt. Zudem ordnete der Staatsanwalt die Zahlung einer Sicherheitsleistung an, dessen Betrag auch einbehalten werden konnte. Dem Mann wurde bis zum Erlass einer richterlichen Entscheidung untersagt, ein Kraftfahrzeug zu führen. Der Autoschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Zwei Ladendiebe wurden am Donnerstag, 27. April, gegen 17.45 Uhr in einem Einkaufszentrum am Westring in Wildeshausen auf frischer Tat ertappt. Sie hatten alkoholische Getränke gestohlen.

Laut Polizeibericht hatte die Ladendetektivin des Einkaufsmarktes die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie die Flaschen einsteckten und den Laden verließen. Sie verständigte die Polizei und folgte den Männern auf den Westring.

Die alarmierten Polizeibeamten aus Wildeshausen trafen einen 35-jährigen Mann auf dem Parkplatz des benachbarten Baumarktes an, der zweite Mann, 46 Jahre alt, wurde im Baumarkt gestellt.

Diebesgut im Wert von 2.000 Euro im Kofferraum

Wegen des Verdachts des Diebstahls wurden beide Männer vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Sicherungsetikettenentferner und einen Autoschlüssel. Mit diesem ließ sich ein auf dem Parkplatz eines nahen Discounters abgestellter Wagen öffnen. Im Kofferraum waren mehrere originalverpackte Gegenstände, unter anderem diverse Alkoholika, im Wert von ungefähr 2.000 Euro deponiert. Eigentumsnachweise konnten die Männer nicht erbringen.

Gegen beide Männer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Da sie über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügten, mussten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Gegenstände aus dem Kofferraum wurden sichergestellt.