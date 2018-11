Etwas mehr Geld für Straßen, aber nicht für Radwege

Landkreis - Der Zustand der Straßen im Landkreis Oldenburg ist ein stets wiederkehrendes Thema in den Ausschüssen und Räten im Kreis und seinen Gemeinden – denn besser geht eigentlich fast immer. Das NDR-Fernsehen hatte den hiesigen Wegen seinerzeit in einem Bericht keine guten Noten ausgestellt (wir berichteten). Der Ausschuss für Bau-, Straßen- und Brandschutz wird sich heute Abend im Rahmen der Haushaltsberatungen über weitere Investitionen austauschen.

Die Verwaltung dämpft in der Sitzungsvorlage allerdings gleich am Anfang die Erwartung an tief greifende Verbesserung von Kreisstraßen und Radwegen durch Unterhaltungsmaßnahmen. In der Auflistung werde deutlich, „dass die Zielsetzung, die Kreisstraßen mit mittleren Mängeln auf 126 Kilometer zu halten sowie den Anteil an Kreisstraßen und Radwegen mit starken Mängeln auf 12,5 Kilometer beziehungsweise 15 Kilometer zu verringern, sehr ambitioniert ist“. Von großer Bedeutung hierfür sei natürlich die Finanzausstattung. „Eine Zustandsverbesserung lässt sich letztendlich nur über investive Maßnahmen, zum Beispiel durch Erneuerung der Fahrbahndecke, sogar inklusive Unterbau, realisieren“, heißt es. Die Mittel aus dem Ergebnishaushalt dienten dagegen lediglich der Erhaltung des „Status quo“, das heißt der Erhaltung der Zustandsklasse.

Deswegen sieht sich der Ausschuss in dem darauf folgenden Tagesordnungspunkt die geplanten Haushaltsmittel für investive Maßnahmen, also Sanierungen sowie Neu- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen an. Im vergangenen Jahr hat der Gemeindeverbund 1,4 Millionen in seine Straßen und 500 000 Euro in die Radwege investiert. Die Summe für die Straßen soll im kommenden Jahr auf 1,6 Millionen steigen, während die Aufwendungen für den zweiten Bereich unangetastet bleiben sollen, schlägt die Verwaltung dem Ausschuss vor. Die Beträge waren in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht worden.

Geplant ist die Sanierung verschiedener Abschnitte des Radweges an der K 286 zwischen Prinzhöfte und Havekost für rund 400 000 Euro. In diesem Streckenabschnitt soll dann auch die Fahrbahn saniert werden. Darüber hinaus stehen verschiedene Abschnitte des Radweges entlang dieser Strecke zu Erneuerung an. Zwischen Harpstedt und Prinzhöfte sollen dafür 250 000 Euro aufgewendet werden. Für Kreisstraßen sind 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Damit soll die Fahrbahn der K 286 über eine Länge von rund vier Kilometern zwischen Prinzhöfte und Havekost für rund 1,1 Millionen Euro saniert werden. Zusätzlich wird eine Fahrbahnsanierung der K 292 zwischen Oberlethe und Wardenburg für rund 315 000 Euro zusammen mit der Erneuerung der Kreisstraße 149 in Oberlethe für veranschlagte 110 000 Euro vorgeschlagen. Insgesamt weist die Übersicht kreisweit insgesamt 39 Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von rund 22,4 Millionen Euro (ohne etwaige Zuschüsse vom Land Niedersachsen) auf, ist der Vorlage zu entnehmen.

Die öffentliche Sitzung beginnt heute um 17 Uhr im Sitzungsraum B, im Kreishaus in Wildeshausen. Zwei Mal erhalten Einwohner des Landkreises die Möglichkeit, Fragen zu stellen. J fra