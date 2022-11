Etwas mehr finanzieller Spielraum für die Stadt Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Erst einmal eingespart: Die Stadt hatte per Ratsbeschluss eine Million Euro für die Erweiterung des Johanneums zugesagt. Im Haushaltsentwurf für 2023 und 2024 ist das Geld zwar jetzt nicht enthalten. Irgendwann wird die Stadt die Summe aber bezahlen müssen. © bor

Die Unterstützung von Land und Bund verschafft der Stadt Wildeshausen finanziell etwas Luft. Nun muss die Politik entscheiden, was sie mit dem Geld macht.

Wildeshausen – „Die Kuh ist erst mal vom Eis“, freute sich der Vorsitzende des Finanzausschusses Wildeshausen, Matthias Kück. Um nachzuschieben: „Das ist kein Anlass für Träumereien. Wir müssen den Konsolidierungskurs beibehalten.“ Anlass für das Aufatmen ist die Unterstützung von Land und Bund, die den Kommunen und damit auch der Stadt Wildeshausen finanziell etwas Luft verschaffen. In den vergangenen Tagen und Wochen habe es nach und nach immer mehr positive Nachrichten aus Hannover und Berlin gegeben, freute sich Bürgermeister Jens Kuraschinski am Freitagvormittag bei einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch zur Haushaltslage der Stadt. Gleichwohl sei die Stadt finanziell alles andere als auf Rosen gebettet.

Schwierige Beratung im Finanzausschuss zu erwarten

Ob damit jetzt allerdings große Sprünge möglich sind, muss die Politik entscheiden. Kommende Woche berät der Finanzausschuss über den Haushalt (Mittwoch, 30. November, 18.15 Uhr, Rathaus). Durch die Unterstützung ist klar, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. Allerdings sollen laut dem Haushaltsentwurf der Verwaltung nach wie vor jede Menge Investitionen – vom Urgeschichtlichen Zentrum über das Freibad bis hin zum Neubau der Parkpalette – geschoben werden (wir berichteten).

„Es ist eine politische Frage, ob man sich das Freibad leistet“, sagte Kämmerer Thomas Eilers. „Natürlich könnten Kredite aufgenommen werden. Aber die Frage ist, wie weit will man gehen?“ Planerisch steigt die Gesamtverschuldung der Stadt auch ohne Freibad in den kommenden Jahren deutlich an. Bisher war mittelfristig mit 15 Millionen Euro gerechnet worden. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen wurde der Rahmen schon auf 20 Millionen Euro ausgedehnt.

Kein Wunder, zwar können jetzt einige Investitionen geschoben werden, aber über kurz oder lang stellt sich die Frage nach der Umsetzung erneut, beispielhaft seien hier der Zuschuss in Höhe von einer Million Euro für die Erweiterung des Krankenhauses Johanneum, der Bau der Entlastungsstraße zwischen Visbeker und Ahlhorner Straße und Investitionen ins Feuerwehrhaus Düngstrup sowie die Hauptschule genannt.