Etwas mehr als drei Jahre Haft für Wildeshauser Großdealer

Der Angeklagte hat rund 18,5 Kilogramm Marihuana in Wildeshausen verkauft.

Marihuana, Ecstasy und Kokain: In großem Stil hat ein Wildeshauser Handwerker Drogen verkauft. Dafür muss er jetzt in Haft.

Wildeshausen/Oldenburg – 18,5 Kilogramm Marihuana, 1000 Ecstasy-Tabletten und 250 Gramm Kokain: Einen schwunghaften Handel mit verschiedenen Betäubungsmitteln soll ein 27-jähriger Wildeshauser zwischen Januar und Dezember 2019 in der Kreisstadt und im Umland betrieben haben. Am Donnerstag musste er sich wegen gewerblichen Handeltreibens vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Vorwürfe wiegen schwer. Es handelt sich um 106 Taten. An verschiedene Abnehmer hat der Handwerker laut Anklage Einzelmengen von bis zu zwei Kilogramm Marihuana und 30 Gramm Kokain sowie auch mal 1000 Ecstasy-Tabletten veräußert. Damit soll er rund 100 000 Euro eingenommen haben.

Vor Gericht zeigte sich der Wildeshauser geständig und hoffte auf eine milde Strafe. Dem folgte die Kammer mit einer Verurteilung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft. Auf eine Strafe zwischen drei Jahren sowie drei Jahren und sechs Monaten hatten sich die beteiligten Parteien mit der Aussicht auf ein Geständnis geeinigt. Wenn möglich soll der Mann in den offenen Vollzug kommen, damit er arbeiten gehen kann. Zurzeit wird die Hälfte seines Nettolohns gepfändet, um den illegalen Gewinn zurückzuzahlen.

Angeklagter ist geständig

Der 27-Jährige räumte die Taten ein, konnte sich aber nicht an jeden Deal erinnern. Die Ecstasy-Tabletten habe er nicht verkauft. „Er steht zu seinen Taten“, so der Verteidiger. „Wenn es um die Identität des Lieferanten geht, befürchtet mein Mandat aber Probleme für seine kleine Familie. Deshalb beschränkt er sich auf seine Taten.“ Wo Kokain und Co. herkamen, offenbarte der Wildeshauser also nicht. Bei der Polizei hatte er allerdings noch gesagt, die Drogen bei einem Mann mit dem Spitznamen „Monkey“ am Delmenhorster Bahnhof erworben zu haben. Vor Gericht sagte der 27-Jährige, den Namen habe er sich ausgedacht, um die Polizei beim Verhör zufriedenzustellen. Allerdings hatte der Angeklagte die Behörden über die meisten seiner Kunden informiert, sodass es infolge seiner Festnahme mittlerweile eine Reihe von Verfahren vor dem Amtsgericht Wildeshausen gegeben hat.

Der junge Mann gab Einblicke in sein illegales Geschäft. Die Einkaufspreise sollen bei knapp vier Euro pro Gramm Marihuana und 35 Euro pro Gramm Kokain gelegen haben. Verkauft hatte der 27-Jährige das Marihuana für mindestens fünf Euro und das Kokain für 50 bis 65 Euro. Der Verteidiger betonte, dass sein Mandant keine 100000 Euro Gewinn gemacht habe. Er habe auch Kosten gehabt. Die würden bei der Gewinnabschöpfung allerdings nicht berücksichtigt, stellte der Richter klar. „Das sieht das Gesetz nicht vor.“

In vielen Fällen haben die Dealer selbst eine Drogengeschichte. Der Angeklagte hat selbst aber wenig Rauschgift konsumiert, wie er sagte. Nur am Wochenende habe er mal Kokain probiert und auch sonst das ein oder andere getestet. Eigenen Angaben zufolge lebt der Handwerker seit der Geburt seines Kindes vor ein paar Jahren komplett drogenfrei. Die Einkünfte aus den illegalen Geschäften habe er verwendet, um sein Einkommen aufzubessern, und damit zum Beispiel Kleidung gekauft. Gefunden hatte die Polizei bei der Durchsuchung seines Elternhauses, wo der Mann wohnte, rund 2000 Euro und etwa 800 Gramm Marihuana.

Polizei überwachte das Telefon

Auf die Spur des Großdealers waren die Beamten gekommen, als sie gegen einen Bekannten des Angeklagten ermittelten. Dabei habe sich herausgestellt, dass der 27-Jährige erhebliche Mengen Marihuana und Kokain veräußert habe, so ein Polizist (50) vor Gericht. „Am Telefon wurde ungewöhnlich offen darüber gesprochen.“ Der Angeklagte habe hauptsächlich Kunden aus Vechta und dem Cloppenburger Bereich bedient, die dafür nach Wildeshausen gekommen seien. „Es war eigentlich immer derselbe Abnehmerkreis.“ Zu „Monkey“ in Delmenhorst habe es keine Ermittlungserfolge gegeben.

An der Schuld des jungen Mannes bestanden keine Zweifel. Der Verteidiger hatte vor der Verständigung auf einen Strafrahmen angeregt, eine Bewährungsstrafe in Verbindung mit einer Geldstrafe zu verhängen. So könne sein Mandant weiter arbeiten. Darauf ließen sich aber weder der Staatsanwalt noch das Gericht ein. Der Anklagevertreter forderte drei Jahre und sechs Monate Haft, der Verteidiger drei Jahre. Die Kammer sah schließlich drei Jahre und zwei Monate als angemessen an. Als strafverschärfend wertete der Vorsitzende die „erhebliche Anzahl“ an Einzeltaten. Auf der anderen Seite gebe es ein Geständnis, der Mann sei nicht vorbestraft und die Taten lägen lange zurück. Freimütig räumte er ein, dass das Landgericht in diesem Fall langsam gearbeitet habe. Die Anklage liegt seit Ende 2021 vor. „Die Akte ist eine Zeitlang liegengeblieben. Es ist so. Was soll man sonst dazu sagen“, so der Vorsitzende.