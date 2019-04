Essen auf dem Herd vergessen

Wildeshausen – Ein in einem Haus an der Gartenstraße in Wildeshausen piepender Rauchmelder hat einen Anwohner am Sonnabend gegen 19.30 Uhr bewogen, die 112 zu wählen. Die Großleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehr Wildeshausen. 13 Einsatzkräfte rückten mit drei Fahrzeugen aus. Als sie vor Ort eintrafen, hatte die Polizei bereits die Wohnungstür geöffnet. Unter umluftunabhängigem Atemschutz drang ein Trupp in die Räume ein, traf eine Person im Haus an und brachte diese ins Freie. Wie sich herausstellte, war angebranntes – „vergessenes“ – Essen auf dem Herd der Grund für das „Anspringen“ des Rauchmelders gewesen. Nach gründlichem Lüften der Räume war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Er hatte etwa eine halbe Stunde gedauert.