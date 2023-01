Es wird sogar günstiger: Bald Kicken auf Kunstrasen im Krandel

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wasserlinsen im Rasen: Einer der Fußballplätze im Krandel soll nun zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Archivfoto: dr © -

Wildeshausen – Die Fußballspieler des VfL Wittekind Wildeshausen warten seit vielen Jahren auf einen Kunstrasenplatz im Krandel. Jetzt könnte es ganz schnell gehen – und das sogar wohl noch günstiger als ursprünglich gedacht.

Die Krandelverwaltung war davon ausgegangen, dass der neue Platz für rund 950.000 Euro angelegt werden kann.

Die Ausschreibungsergebnisse liegen allerdings zum Teil merklich unter dieser Summe, wie VfL-Vorstandsmitglied Matthias Ruhle berichtet. „Derzeit befinden wir uns in der Überprüfung der Ausschreibungsergebnisse“, erläutert er. Es sei aber schon klar, dass die Kosten unter der veranschlagten Summe bleiben. Das, so Ruhle, habe auch damit zu tun, dass kaum ein Verein ein solches Projekt im Winter und Frühjahr realisieren will. Zumeist würde versucht, mit der Maßnahme in die Spielpause im Sommer zu kommen.

Bereits in wenigen Tagen dürfte die beauftragte Firma mit den Arbeiten beginnen – wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen. „Der Boden wird bis zu einer Tiefe von 80 Zentimetern ausgehoben“, erklärt Ruhle. Im Anschluss werde die Grube mit Sand befüllt und verfestigt. Auf diese Fläche kommt eine Betondecke, auf der dann das Feld verklebt werde. Der Platz hat eine geplante Größe von 100 mal 64 Metern. Mit den Sicherheitsabständen daneben wird es 104 mal 68 Meter umfassen und mit Quarzsand bestreut. Das gesamte Areal soll eingezäunt werden, um Missbrauch vorzubeugen. Hinter den Toren werden höhere Fangzäune installiert, an den Seitenrändern sind Handläufe geplant. Der Bereich um den Platz herum wird zudem gepflastert.

Die Stadt gibt 300.000 Euro

Wenn alles wie geplant klappt, kann der Kunstrasenplatz spätestens im Mai in Betrieb genommen werden. Die Finanzierung ist bis auf eine kleine Summe gesichert. Die Stadt Wildeshausen zahlt noch aus dem Haushalt des vergangenen Jahres 300.000 Euro.

Nach Angaben des VfL Wittekind erhält der Verein jeweils 100.000 Euro vom Landkreis und dem Landessportbund, 100.000 Euro von Förderern sowie Firmen und 25.000 Euro von Mitgliedern. Den Rest der Summe muss der Verein aus eigenen Mitteln beisteuern. Ruhle ist aber zuversichtlich, dass die nötigen Kreditaufnahmen nicht allzu hoch ausfallen.

Das Aufatmen im VfL wird wohl groß sein. Seit Jahren sind viele Plätze ab Herbst kaum noch bespielbar. Das gilt auch für den Stadionplatz. Platz 2 wurde wegen aufgetretener Wasserlinsens schon mehrmals verkleinert. Dort soll in Zukunft auf dem Kunstrasenplatz gekickt werden.