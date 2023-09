Es fehlt eine Menge Geld: Investitionen könnten Schulden Wildeshausens auf 23 Millionen Euro steigen lassen

Von: Dierk Rohdenburg

Muss ausgebaut werden: die Hauptschule. © -

Wildeshausen – Der Wildeshauser Politik stehen in diesen Tagen extrem schwierige Beratungen über die Finanzierung dringend erforderlicher Projekte bevor.

Es stehen Entscheidungen über einen Nachtragshaushalt an, der Lösungen aufzeigen muss, wie die Freibad- und die Hauptschulsanierung erfolgen soll. Zudem muss geklärt werden, wie die zugesagte eine Million Euro als städtischer Anteil für die Erweiterung des Krankenhauses Johanneum finanziert werden kann.

Derzeit liegt die Planverschuldung im Rahmen des aktuellen Doppelhaushaltes bei knapp unter 20 Millionen Euro. Sollten die drei Investitionsprojekte ohne Entlastung im Ergebnishaushalt in die Finanzplanung aufgenommen werden, stiege die Planverschuldung nach Angaben der Stadtverwaltung in der Spitze auf rund 26 Millionen Euro. „Eine Senkung des Verschuldungsniveaus ist nur durch Konsolidierungsmaßnahmen möglich“, heißt es in der Vorlage für den Finanzausschuss am Donnerstag, 14. September, ab 18.15 Uhr im Stadthaus.

Vor diesem Ausschuss treffen sich die Kommunalpolitiker am Mittwochabend Abend zu einer nicht öffentlichen Klausur, in der die Stadtverwaltung die Eckdaten des Haushaltes vorlegt. Im Anschluss an den Finanzausschuss tagt zudem noch der Verwaltungsausschuss, um beispielsweise die Freibadsanierung auf den Weg zu bringen – oder zu beerdigen.

Bereits Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro nicht veranschlagt

Bereits die Beratungen über den aktuellen Doppelhaushalt waren intensiv. Da schon dafür Geld fehlte, hatte die Stadt unter anderem beschlossen, die Gebühren im Krandelbad und auf dem Wohnmobilstellplatz zu erhöhen. Zudem sollen die Einnahmen durch Parkgebühren erhöht werden. Dennoch wurden Ende 2022 Investitionen von mehr als 15 Millionen Euro nicht veranschlagt.

Wird erweitert: das Krankenhaus Johanneum. © dr

Für die Hauptschulerweiterung rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von 4,14 Millionen Euro, die sich über den Planungszeitraum bis 2025 erstrecken. Die Sanierung des Freibades soll die Stadt im Planungszeitraum bis 2024 rund 3,3 Millionen Euro kosten. Die eine Million Euro für das Johanneum würden für einen Zeitraum bis 2027 veranschlagt. Die zu kalkulierenden jährlichen Folgekosten aus Abschreibungen, Kapitaldienst und Betriebs- sowie Personalkosten benennt die Stadtverwaltung mit rund 550.000 Euro jährlich. Das wäre die Summe, die nach Möglichkeit über Konsolidierungsmaßnahmen eingespart werden müsste.

Es kommen weitere Belastungen auf die Stadt zu

Doch auf die Stadt kommen noch weitere Belastungen zu. Wegen des Tarifabschlusses muss der Kämmerer für 2024 Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro veranschlagen. Laut Steuerschätzung aus dem Mai ist zudem mit deutlichen Mindererträgen bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommenssteuer im Finanzplanungszeitraum in Höhe von 2,5 Millionen Euro zu rechnen. Voraussichtlich wird im Rahmen der Haushaltsklausur erneut über eine Steuererhöhung zu sprechen sein. Diese wurde im vergangenen Dezember noch mehrheitlich vom Rat abgelehnt. Eine Erhöhung der Grundsteuer B würde der Stadt pro Prozentpunkt 8.500 Euro einbringen. Bei der Gewerbesteuer würden pro Prozentpunkt 26.000 Euro in die Kasse fließen.