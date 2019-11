„Erweiterung im Sinne der Bürger“

Wildeshausen – Mehr Aufgaben bedürfen zu ihrer Lösung mehr Personal und dieses benötigt mehr Raum. Das ist, kurz gefasst, das Problem, vor das sich die Kreisverwaltung gestellt sieht – doch im Kreishaus steht nicht mehr genug Platz zur Verfügung. Zwei Erweiterungsbauten auf dem jetzigen Gelände an der Delmenhorster Straße in Wildeshausen sollen da dringend benötigte Abhilfe schaffen (wir berichteten). Das sah auch der Bau- und Straßenausschuss des Landkreises während seiner Sitzung am Dienstagabend so. Einstimmig befürwortete das Gremium die Planungen des Landkreises. Diskussionsbedarf gab es dabei wenig – und dieser bezog sich dann nur indirekt auf die von der Verwaltung vorgeschlagenen Umsetzungen.

Zum Hintergrund: Zuletzt war der jetzige Komplex im Jahr 2011 um den Gebäudeteil H (76 Büroräume) und die Kindertagesstätte „Lütte Lü“ erweitert worden. Laut der Sitzungsvorlage besteht ein aktueller und zukünftiger Bedarf von insgesamt 88 Räumen (inklusive einer Reserve von 20 Prozent). Diese sollen in Eigenregie an zwei Standorten auf dem jetzigen Grundstück entstehen. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rund 5,816 Millionen Euro. Der Betrag findet sich jeweils zur Hälfte in den Haushaltsentwürfen 2020 und 2021 wieder. Angestrebter Baubeginn ist Mitte kommenden Jahres.

Landrat Carsten Harings trug den Antrag denn auch selbst vor. „Wir haben Raumnot“, appellierte er an den Ausschuss. Doch dieser betreffe nicht nur die Mitarbeiter, sondern letztlich auch die Bürger. Nach der Einweihung der Erweiterung 2011 habe das Ziel bestanden, sensible Gespräche im sozialen Bereich in einer geschützten Atmosphäre, in einem Einzelbüro und ohne Zuhörer am Nebentisch zu führen. „Doch das ist längst nicht mehr einzuhalten“, trug Harings vor. Dies sei ein „eher nicht haltbarer Zustand“, wie er übrigens von fast allen Landkreisen und Städten im Nordwesten beklagt werde.

Hinzu komme ein ganz anderes Problem, das die Arbeit der Verwaltung zusehends erschwere: „Bürokratieabbau soll zwar verfolgt werden – aber Bürokratieabbau ist ein Phantom, den gibt es nicht“, monierte Harings. In keinem seiner mehr als 40 Jahre beim Landkreis Oldenburg habe er eine solche Reduzierung erlebt: „Es wurde immer nur oben draufgepackt, aber vergessen, etwas unten rauszuziehen“, beklagte er die sich stetig weiter auftürmenden Regelungen. Ein zusätzlicher Punkt seien die gesellschaftlichen Veränderungen, denen Verwaltung Rechnung zu tragen habe: Bereiche wie das Jugendamt, das Gesundheitsamt oder das Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung hätten einen Zulauf wie er vor zehn oder 20 Jahr nicht vorhersehbar gewesen sei. Dem könne am besten Rechnung getragen werden, wenn Gespräche – wie eingangs beschrieben – persönlich und geschützt erfolgten. Der Anbau am jetzigen Standort als eine zentrale Anlaufstelle erfolge somit im Sinne der Bürger, führte der Verwaltungschef aus. Und: „Mir ist sehr wichtig, zu betonen, dass dafür kein einziges infrastrukturelles Projekt, das wir uns gemeinsam vorgenommen haben, verschoben, geändert oder gestrichen worden ist“, unterstrich Harings.

„Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und wollen das auch bleiben“, sagte Hajo Suhr für die CDU-Fraktion. Im Hinblick auf die Zukunft und den Fachkräftemangel sei ein attraktiver Standort wichtig. Allerdings sehe er die Stärke seine Fraktion in der von der Verwaltung vorgeschlagenen interfraktionellen Projektgruppe nicht richtig wiedergegeben. Ein zweiter Sitz sei angemessen. Sein Fraktionskollege Günter Westermann berichtete, dass seine Heimatgemeinde Ganderkesee „nur positive Erfahrungen“ damit gemacht habe, alle Ämter in einem zentralen Rathaus zu vereinen.

Die SPD-Fraktion befürworte die Erweiterung in „großer Einmütigkeit“, entgegnete Detlef Sonnenberg. Die Sozialdemokraten müssten aber „nicht unbedingt“ einen zweiten Vertreter in der Projektgruppe haben. Diese solle ohnehin nichts bestimmen, sondern die Fraktionen über die Entwicklungen des Projektes informieren. „Ich glaube nicht, dass Arbeitsgemeinschaften besser werden, wenn mehr Leute darin sitzen“, entgegnete Kreszentia Flauger (Linke) trocken. Nach nur kurzer weiterer Debatte stimmte der Ausschuss über die unveränderte Verwaltungsvorlage ab. Der Projektgruppe gehören an: Detlef Sonnenberg (SPD), Wolfgang Sasse (CDU), Hilko Finke (Grüne), Dierk Garms (FDP), Kreszentia Flauger (Linke) und Wolfgang Däubler (UWG). Die AfD hat noch keinen Vertreter benannt. fra