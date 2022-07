Reit- und Fahrverein „Leichttrab“ richtet Dressur- und Springturnier auf professionellem Sandplatz aus

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Genuss: Dörte Wiesner nutzt mit ihrem Pferd den neuen professionellen Sandplatz des Reit- und Fahrvereins „Leichttrab“ am Fillerberg. © dr

Zwei Jahre gab es beim Reit- und Fahrverein „Leichttrab“ Wildeshausen kein Dressur- und Springturnier. Nun aber soll es am 5. August wieder losgehen - auf einem neuen Platz.

Wildeshausen - 50 mal 60 Meter breit, mit Wasseraustauschsystem versehen und deshalb das ganze Jahr einsetzbar: Der Wildeshauser Reit- und Fahrverein „Leichttrab“ besitzt seit einigen Monaten einen neuen Ebbe-Flutplatz, der nach Angaben der Vereinsvorsitzenden Ines Luthardt in der Region ein Alleinstellungsmerkmal bei Reitvereinen hat. Der professionelle Sandplatz erlebt Anfang August seine Premiere, denn nach zwei Jahren Corona-Zwangspause richtet „Leichttrab“ vom 5. bis 7. August wieder sein traditionelles Reitturnier aus.

Mit viel Herzblut und ehrenamtlichen Helfern steckt der Verein mitten in den Vorbereitungen, um eine attraktive Veranstaltung für Familien und Sportbegeisterte auf die Beine zu stellen. Diesmal muss immerhin niemand Angst haben, dass der Platz – wie in früheren Zeiten – zu trocken oder nach Starkregen durchweicht ist, weil das neue Geläuf Wetterkapriolen problemlos aushält und durchgehend beste Bedingungen für professionellen Reitsport bietet.

Neuer Sandplatz ist sehr beliebt bei den Mitgliedern

Das wissen nicht nur die Vereinsmitglieder. „Alle wollen nur noch auf Sand reiten“, so Luthardt. Das hat sich auch in der Szene herumgesprochen. „Wir haben schon jetzt 700 Nennungen für das Turnier“, freut sich die Vereinsvorsitzende. Die Dressurprüfung Klasse A* bis L* am Sonntag sei bereits komplett ausgebucht.

In der Vergangenheit war der Platz war die Ausrichtung des Turniers durch Witterungseinflüsse massiv gefährdet. Die Teilnehmer mussten ihre Anhänger zudem auf einem etwas abseits liegenden Areal parken, das nur übger einen Feldweg erreichbar war. Von dort wurden die Pferde dann zum Turnierplatz gebracht. „Das ist jetzt nicht mehr nötig“, erklärt Luthardt. „Alle können auf dem Gelände stehen.“ Somit sei das Turnier deutlich kompakter und biete kürzere Wege für alle Beteiligten.

Auch der Termin der Veranstaltung im Hochsommer ist ungewöhnlich. Ursprünglich war das Turnier in der Kreisstadt für viele Teilnehmer der Saisonauftakt im Frühjahr. Viele bekannte Ställe brachten ihre jungen Tiere her, um sie an den Turniersport zu gewöhnen und erste Erfolge zu erringen.

Turnier soll wieder jährlich ausgerichtet werden

Luthardt geht zwar davon aus, dass das Turnier nun wieder jährlich ausgerichtet werden kann. Wo es aber seinen Platz im Kalender findet, ist noch nicht ganz klar und wird wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt.

Am Freitag, 5. August, sind hauptsächlich Jungpferde- und Aufbauprüfungen der Klasse A bis M* geplant sowie am Nachmittag eine Springprüfung der Klasse L. Am Samstag, 6. August, ist der Haupt-Springtag mit Prüfungen der Klasse A* bis M*. Am Nachmittag bringt die Springprüfung Klasse S* mit Stechen den Höhepunkt.

Die genauen Zeiten werden erst festgelegt, wenn Meldeschluss ist. Zudem steht beispielsweise noch nicht fest, welcher Sponsor das Preisgeld für das Klasse S*-Springen stellt. Es gibt mehrere Bewerber.

Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei. Es gibt ganztägig Verpflegung.