Erster Weltkrieg oft nur „Randthema“ in den Schulen

Landkreis - Von Gero Franitza. „Die deutsche Geschichte birgt unbeschreibares Leid in sich“, sagte Landrat Carsten Harings zur Ausstellungseröffnung „14/18 Mitten in Europa“ am Donnerstagnachmittag im Kreishaus. Und dies sei – aller aktueller Strömungen zum Trotz – nicht zu verleugnen und schon gar nicht wegzudiskutieren. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zeigt seine Wanderausstellung über die europäische Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bis zum 23. November in Wildeshausen.

Auch wenn es sich um einen begrenzten Zeitraum handelt, die Folgen, die die Auseinandersetzung über Europa gebracht habe, seien unsagbar. „Wir haben gerade einmal 73 Jahre Frieden in Europa“, schlug Harings die Brücke in die Gegenwart. „Das ist ein Erfolg des europäischen Gedankens und der Europäischen Union.“ Über diese könne man ja denken, wie man wolle, „aber der Kerngedanke ist Frieden“. Und wenn man die nationalistischen Tendenzen in Europa betrachte, sei dies offenbar von vielen relativ schnell vergessen worden. Die Vergangenheit wach zu halten sei eine wichtige Aufgabe der Ausstellung. Und so seien insbesondere Schüler eine wesentliche Zielgruppe. Diese sollten erfahren, was seinerzeit passierte und den Friedensgedanken weitergeben, unterstrich der Landrat.

+ Landrat Carsten Harings (Mitte) und Marco Wingert (vorne links) vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge eröffneten die Ausstellung im Foyer des Kreishauses. Sie wird dort noch zwei Wochen lang zu sehen sein. - Fotos: Franitza

„Der Erste Weltkrieg ist in den Schulen eher ein Randthema“, berichtete Marco Wingert, Bildungsreferent des Volksbund-Bezirksverbandes aus Oldenburg. Doch mit der Ausstellung – die mehr Inhalt biete, als auf den ersten Blick zu erkennen ist – sei es gelungen, diese Lücke im Lehrplan zu schließen. Doch bewege sich die Darstellung auch abseits der Linie „Ursache, Verlauf, Ergebnis“, so Wingert weiter. So gebe es Einblicke in eher unbekannte Aspekte der Zeit, etwa die sogenannte Judenzählung. Diese ging auf das Gerücht zurück, dass sich Juden um den Dienst an der Front drückten. Während ihre christlichen Nachbarn in den Schützengräbern starben, so das Vorurteil, entzögen sie sich dem Wehrdienst oder vergnügten sich als Kriegsgewinnler. „Die Heeresleitung sah sich gezwungen, das zu überprüfen.“ Die Ergebnisse seien aber nie veröffentlicht worden. „Heute wissen wir, ihr Prozentsatz war genau so hoch wie der christlicher Soldaten“, sagte Wingert. Doch diese Verleumdung habe die Juden in Deutschland „schwer verletzt“. Auch Aspekte wie Kunst, die Leiden der Zivilbevölkerung und die Situation der oft schwer versehrten Kriegsheimkehrer werde dargestellt.

Um so erfreulicher sei es, dass die Ausstellung seit 2014 insbesondere bei Schulen gut nachgefragt worden sei. Für diese halte der Volksbund Bildungspakete und „pädagogische Handreichungen“ bereit, unter anderem auch eine App für Smartphones. „Wir nutzen das Online-Material von ihnen“, sagte Berit Pleitner, Lehrerin der IGS Wardenburg, unvermittelt in die Runde, „das ist wirklich gut.“ Sie leitet den Fachbereich Gesellschaftlehre an der Integrierten Gesamtschule. Anfragen von Schulen zu der Ausstellung und dem Thema seien willkommen, sagte Wingert abschließend.