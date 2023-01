Erster Stadtlauf in Wildeshausen geplant

Von: Ove Bornholt

Wie hier beim „Nikolauslauf“ könnten wieder viele Läufer am Start sein. © Nadig

Für den ersten „Wildeshauser Stadtlauf“ am 29. April sind schon Anmeldungen möglich. Bis zu 1 500 Teilnehmer können dabei sein.

Wildeshausen – „Die Leute haben bestimmt Lust zu laufen“, ist sich Marcell Görke sicher. Deswegen hat der Chef der „Auszeit“ in der Kreisstadt einen „Wildeshauser Stadtlauf“ organisiert, den es erstmals am Samstag, 29. April, geben soll. Anmeldungen sind aktuell schon möglich und bis jetzt sind gut 80 Läufer dabei. Bis zum Start werden es wahrscheinlich noch deutlich mehr werden. Aus Sicherheitsgründen können maximal 1 500 Personen teilnehmen. „Mit ein paar 100 Leuten sind wir aber zufrieden“, sagt Görke, der auf die „wirklich attraktive Strecke“ und das Rahmenprogramm verweist.

Ein 3,5 Kilometer langer Rundkurs beginnt auf dem Marktplatz und führt durch die Stadt zur Hunte, von wo aus es dann wieder zurück geht. „Die Läufer passieren ein paar schöne Flecken, den Fluss und die Kirche“, sagt Görke. Die Teilnehmer können ein, zwei oder drei Runden drehen, also 3,5, sieben oder 10,5 Kilometer laufen. Entweder sind sie solo oder im Team ab fünf Personen unterwegs. Um 15 Uhr beginnt der 3,5 Kilometer lange Schülerauf und ab 15.30 Uhr folgen die anderen Läufe im Abstand von fünf Minuten.

Görke wird dann allerdings nur am Rand stehen. „Ich würde sehr gerne mitlaufen. Wahrscheinlich wird mir das Herz bluten, wenn ich nur zuschauen kann. Aber so ist das eben als Organisator“, sagt er. Eigentlich hätte der Lauf schon 2020 über die Bühne gehen sollen, aber wegen Corona fiel die Veranstaltung dann und auch in den Folgejahren flach. Ende 2022 wurden die Planungen wieder aufgenommen. Zurzeit wird noch am Feinschliff für das Rahmenprogramm gearbeitet. Es soll eine kleine Bühne mit DJ auf dem Marktplatz geben und Görke will mit den ansässigen Gastronomen kooperieren. So soll die laut Plan gegen 17.30 Uhr beginnende Siegerehrung mit Sachpreisen für die drei besten Läufer und Läuferinnen pro Strecke sowie die Teams einen würdigen Rahmen erhalten.

Laufzeitmessung per Chip

Die Stadt hat die Organisatoren bei der Planung unterstützt und stellt in der Turnhalle der Holbeinschule Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Dort können auch Klamotten gelagert werden. „Die Stadt war sehr hilfsbereit“, lobt Görke die Zusammenarbeit. Was Straßenabsperrungen angeht, werde es noch Informationen für die Anwohner geben.

Ob die neue Veranstaltung regelmäßig angeboten wird, sei von der Beteiligung abhängig. Der „Auszeit“-Chef rechnet neben Teilnehmern aus Wildeshausen und umzu auch mit Akteuren von außerhalb. So gesehen sei die Aktion auch eine Werbung für die Stadt.

Die Laufzeit wird mit Chips gemessen, die sich rückseitig auf der Startnummer befinden und nicht zurückgegeben werden müssen. Den Sanitätsdienst übernehmen die Malteser. Kostenloses alkoholfreies Bier, Mineralwasser und frisches Obst werden nach der Zielankunft für die Teilnehmer bereitgestellt. Was Parkplätze angeht, weist der Veranstalter auf die Gegend rum die Realschule hin. Die Stellflächen seien entsprechend ausgeschildert, heißt es.

Anmeldungen Interessierte können sich nur im Internet unter www.laufzeit-wildeshausen.de anmelden. Das ist bis zum 26. April möglich. Das Startgeld bewegt sich zwischen vier und zwölf Euro für Einzelteilnehmer und 28 bis 48 Euro für Teams – je nach Laufstrecke. Die Startnummern können am 29. April ab 12 Uhr im Rathaus abgeholt werden.