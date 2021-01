Erster Impfstoff am Montag

Corona im Landkreis Oldenburg: mobile Teams starten am Dienstag

+ © - Impfungen gegen das Coronavirus: Am Dienstag starten die mobilen Teams. Symbolfoto: dpa © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wildeshausen – Das Impfen kann nun auch im Landkreis Oldenburg beginnen. Am Montag erwarteten die Malteser, die in Wildeshausen das Impfzentrum am Westring betreiben, eine erste Lieferung mit 165 Ampullen Impfstoff (825 Dosen), die tiefgekühlt mit Trockeneis eintreffen sollte. Damit können ab Dienstag zwei mobile Impfteams in Senioren- und Pflegeeinrichtungen mit der Impfung gegen das Coronavirus beginnen.