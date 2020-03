Erster Coronafall in Wildeshausen

Im Landkreis Oldenburg gibt es jetzt zehn Erkrankte / Alle kommen aus Risikogebieten

+ Erwartbar: In Wildeshausen gibt es nun auch den ersten Fall einer an Corona erkrankten Person. Foto: dpa

Wildeshausen – Nun hat auch die Stadt Wildeshausen ihren ersten Fall einer COVID-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2. Wie der Landkreis Oldenburg berichtet, gibt es im Kreisgebiet aktuell zehn bestätigte Fälle. „Es handelt sich um sechs männliche und vier weibliche Patienten im Alter von 28 bis 65 Jahren aus den Gemeinden Ganderkesee und Wardenburg, der Samtgemeinde Harpstedt und der Stadt Wildeshausen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Alle Erkrankten befinden sich in häuslicher Isolation. Ebenfalls die schnell und präzise ermittelten Kontaktpersonen. Bei den Erkrankten handelt es sich um Rückkehrer aus Risikogebieten. Das Gesundheitsamt ist in Kontakt mit allen Betroffenen.“