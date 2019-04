BSG erstellt acht Wohnungen

Bewerbungen mit Berechtigungsschein möglich

+ Gerichtet: Die beiden Häuser sollen im Herbst bezugsfertig sein. Foto: BSG

Wildeshausen – Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit und ohne Richtfest hat die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Wildeshausen den Dachstuhl der Neubauten Am Rapsacker 1 und 3 in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erstellen lassen. „Wir wollten nicht das Geld der Genossenschaft für Würstchen und Getränke ausgeben“, so der ehrenamtliche Geschäftsführer Michael Müller. „Gefeiert wird, wenn wir im Spätsommer fertig sind.“