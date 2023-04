Erste Sämlinge sprießen an der Hauptschulwand

Von: Dierk Rohdenburg

Erste Sämlinge zu sehen: Seit rund fünf Wochen befinden sie sich in der Erde. © Schule

Die Hauptschule Wildeshausen erhält eine begrünte Außenwand. Die Pflanzen sollen die Fassade bereits im Sommer begrünen

Wildeshausen – Mehr als 30 Wildblumensorten sollen sich schon in diesem Sommer an der Fassade der Hauptschule Wildeshausen emporranken. Die ersten Triebe sind nach Angaben der beauftragten Firma „Biolit Green Systems“ bereits zusehen. „Wir haben sie am 3. März eingesät“, berichtete Inhaber Berthold Adler. Die Pflanzen seien mehrjährig, sodass innerhalb der nächsten fünf Jahre kaum mit Pflegeaufwand zu rechnen sei.

Die grüne Außenwand wurde im Zuge der aktuellen Erweiterungsarbeiten – derzeit werden ein Treppenhaus angebaut und die Mensa um ein Lehrerzimmer aufgestockt – mit Bauelementen aus Kalksandstein samt Bepflanzungsrinnen und Bewässerungsschläuchen errichtet. Anschließend wurde Substrat in die Rinnen eingebracht, aus dem die bienenfreundliche Wildblumenmischung sprießt.

Auch ein Schulgarten mit Kräutern und Erdbeeren denkbar

„Künftig kann die Schule in den unteren Bepflanzungsrinnen auch über einen Schulgarten mit Kräutern oder Erdbeeren nachdenken“, so Adler, dessen Start-Up mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik zusammenarbeitet, das schon seit zehn Jahren an vertikalen Begrünungssystemen forscht.

Grüne Wand an der Hauptschule: So stellen sich die Architekten den Anblick vor. Skizze: Stadt © Privat

Nach Adlers Angaben filtert die Wand CO2 aus der Luft, absorbiert Feinstaub, reduziert den Lärm und wirkt temperaturregulierend. „Die Wand hält auch Starkregenereignissen stand“, kündigt er an. „Bewässert wird bei Bedarf automatisch, oft reicht aber der natürliche Niederschlag.“

Die Hauptschulwand ist das erste Schulprojekt der Firma, die die Maßnahme von daher auch auf ihrer Homepage begleitet. Die Idee dazu kam vom Wildeshauser Ingenieurbüro Rolwes-Hauth-Jacobi, das den Ausbau der Wildeshauser Einrichtung im Auftrag der Stadt betreut.