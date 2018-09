99 „erste Plätze“ beim Einsatz für den Umweltschutz

Preisverleihung der „Aktion saubere Landschaft 2018“

Gruppenfoto mit Graf und Pferden: die Preisträger der Müllsammelaktion „Saubere Landschaft" des Landkreises. Kurz zuvor hatte „Graf Anton Günther" vor dem Kreishaus für den Oldenburger Kramermarkt geworben.

Landkreis/Wildeshausen - Ein Rekord für den Umweltschutz: 99 Gruppen und Vereine, Schulklassen und Organisationen haben sich in diesem Jahr an der „Aktion saubere Landschaft“ des Landkreises Oldenburg beteiligt – so viel wie noch nie zuvor. Landrat Carsten Harings war während der Preisverleihung am Mittwoch in der Mensa des Kreishauses voll des Lobes. Doch auch für Umweltverschmutzer hatte er ein paar deutliche Worte parat.