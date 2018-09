99 „erste Plätze“ beim Einsatz für den Umweltschutz

Landkreis/Wildeshausen - Ein Rekord für den Umweltschutz: 99 Gruppen und Vereine, Schulklassen und Organisationen haben sich in diesem Jahr an der „Aktion saubere Landschaft“ des Landkreises Oldenburg beteiligt – so viel wie noch nie zuvor. Landrat Carsten Harings war während der Preisverleihung am Mittwoch in der Mensa des Kreishauses voll des Lobes. Doch auch für Umweltverschmutzer hatte er ein paar deutliche Worte parat.

Seit 44 Jahren ruft der Kreis zu dieser Aktion auf, doch so viele Helfer wie in diesem Jahr habe es noch nicht gegeben. 87 und 84 Aktionen seien in den beiden vergangenen Jahren gezählt worden, berichtete der Verwaltungschef, „und vielleicht knacken wir im kommenden Jahr ja die 100“. Der Wettbewerb habe im Laufe der Zeit nichts an Aktualität verloren. Das belege die Ausbeute der Sammler, die diese dann bei der Abfallwirtschaft des Landkreises abgegeben haben: „Wohlstandsmüll, Kohlfahrtsmüll und sogar Hundebeutel“, schilderte er. Eine Gruppe, Harings nannte während seiner kurzen Ansprache keine Namen, hätte sogar Umweltverschmutzer auf frischer Tat erwischt und diese beim Landkreis gemeldet. Das sei gut so: „Wir sind dankbar für jeden Hinweis.“ Denn: „Das ist kein Kavaliersdelikt – was geht in den Köpfen dieser Leute vor?“, fragte Harings.

Die tumbe Vorstellung, dass schon jemand anderes „den Dreck wegräumen“ werde, sei schlichtweg „rücksichtslos und egoistisch“, sagte er mit Nachdruck. Die vielen Hundert Helfer haben gezeigt, dass ihnen die Umwelt am Herzen liegt. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken, an dem auch einige Bürgermeister, Kreistagsmitglieder und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen teilnahmen, ging es dann an die Übergabe der Preise. Einen „Sieger“ gab es dabei nicht, sondern 99 „erste Plätze“. Jede Aktion wurde mit einer Urkunde und einem kleinen Geldbetrag belohnt. Diese finanzielle Anerkennung – etwa als Zuschuss für die Klassenkasse – sei nicht bei jeder Gruppe gleich hoch, sondern richte sich ungefähr nach dem Aufwand und der Anzahl der Müllsammler, erläuterte Uwe Dölemeyer von der Abfallwirtschaft.

Die Sammlungen in den Gemeinden: Dötlingen sechs Aktionen, Ganderkesee 20 Aktionen, Großenkneten 17 Aktionen, Harpstedt zehn Aktionen, Hatten zehn Aktionen, Hude zwölf Aktionen, Wardenburg 21 Aktionen, und Wildeshausen drei Aktionen. J fra