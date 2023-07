Erste Pflegefachleute im Landkreis Oldenburg erfolgreich ausgebildet

Ausgebildet: Pflegefachleute im Landkreis. © bbs

Wildeshausen – Zum ersten Mal sind im Landkreis Oldenburg Pflegefachleute erfolgreich ausgebildet worden.

Am Donnerstag bekamen zehn junge Männer und Frauen ihre Zeugnisse an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen übergeben. Nach der Zusammenlegung der Ausbildungen Altenpflege, Gesundheits- sowie Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sind die Absolventen also für ein Novum verantwortlich.

Laut Mitteilung der Schule verläuft die Ausbildung im dualen System. Neben dem wöchentlichen Unterricht werden die Azubis in Altenpflegeheimen, ambulanten Pflegediensten, Krankenhäusern und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Oldenburg angeleitet und können so theoretische Kenntnisse in die Praxis umsetzen.