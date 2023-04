Erste Erdarbeiten für Spielplatz auf der Burgwiese in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Es geht los: Der Bau des Spielplatzes auf der Burgwiese wird derzeit vorbereitet. © dr

Auf der Burgwiese in Wildeshausen wird in den nächsten Monaten ein neuer Spielplatz angelegt.

Wildeshausen – Wildeshausens Kinder dürfen sich über einen neuen Spielplatz auf der Burgwiese freuen. Das Projekt, das unter anderem von der Wildeshauser Schützengilde wegen seiner Lage am Aufmarschplatz für die offizielle Eröffnung des Gildefestes kritisiert wurde, geht nun in die Umsetzung, nachdem es vor rund einem Jahr in den städtischen Gremien diskutiert und mit großer Mehrheit beschlossen wurde.

Derzeit ist eine Baufirma mit den ersten Erdarbeiten beschäftigt. Der Spielbereich soll zu den Fußwegen und in Richtung Wittekindstraße leicht angewallt und begrünt werden. Zum direkt angrenzenden Fußweg hin wird nach Angaben der Stadtverwaltung zudem eine Toranlage installiert. Den spielenden Kindern solle durch diese Maßnahmen Orientierung und räumliche Abgrenzung gegeben werden, heißt es in einer Mitteilung.

In der Planung waren Kosten in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt

Die eigentliche Spiellandschaft befindet sich zwischen der Trauerbuche und den Rhododendronrabatten. Die Landschaftsplaner des Büros „Horeis und Blatt“ aus Bremen möchten an dieser Stelle das Thema Burg aufnehmen, indem unter anderem eine Ruine in Holzoptik nachgebaut wird. Der Erlebnisspielplatz soll verschiedene Elemente wie Balancierbalken, Röhren, Rutschen und Klettergelegenheiten beinhalten, die den Kindern ein stundenlanges Spielen und Verstecken schmackhaft machen, so erklärte es Planer Niels Blatt. Die Kalkulation sah dafür vor einem Jahr rund 200.000 Euro und das Geld für die Anpflanzungen vor. Das Projekt wird zu zwei Dritteln durch das Programm „Lebendige Zentren“ gefördert.

Der bisherige Spielplatz am Burgberg weicht später einer multifunktionalen Sport- und Eventfläche, auf der unter anderem Basketball, Volleyball oder Fußball gespielt werden kann. Eine Aufwertung stellt nach Angaben der Stadt der geplante „Calisthenics-Park“ dar. Er soll Stangen, die Barren und Reck nachempfunden sind und sich ideal für diverse Turn- und Akrobatik-Übungen eignen, umfassen. Am Burgberg ist eine Tribüne geplant.