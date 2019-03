Erschließung läuft bald an

Stadt plant Vermarktung von neuen Baugrundstücken Ende des Jahres

+ © Foto: Rohdenburg Noch nichts gebaut: Hinter dem Ortsausgangsschild plant die Stadt Wildeshausen ein Mischgebiet. Dann kommt die Entlastungsstraße und im Anschluss an die hinten sichtbare Bebauung beginnt das Gebiet des Bebauungsplanes 54/1 Teil B. © Foto: Rohdenburg

Wildeshausen – Bürger, die in Wildeshausen ein günstiges Eigenheim bauen wollen, können gegen Ende des Jahres wieder auf neue Grundstücke in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme hoffen. Wie berichtet, hat die Stadt eine Fläche südlich des Bargloyer Weges von einem Landwirt erworben, der nördlich der Straße seinen Hof hat. Das Areal kann nun bald erschlossen werden. „Die Maßnahmen werden demnächst ausgeschrieben“, so Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage.