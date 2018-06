Erneute Auszeichnung für das LiLi-Servicekino

„Hervorragendes Jahresfilmprogramm“

+ Schauspielerin Emma Bade gratulierte Michael Prochnow (l.) und Heinz Rigbers vom LiLi-Servicekino. - Foto: nordmedia

Wildeshausen - Das LiLi-Servicekino in Wildeshausen hat am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge einen Kinoprogrammpreis der Medienförderungsgesellschaft „nordmedia“ erhalten. Die mit 2 500 Euro dotierte Auszeichnung wurde erneut für die Gestaltung eines hervorragenden Jahresfilmprogramms verliehen. Schauspielerin Emma Bading überreichte die Urkunden an die Kinobetreiber Heinz Rigbers und Michael Prochnow.