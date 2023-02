Erneut Einbrecher in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei registriert wieder Einbrüche in Wildeshausen. © Philipp von Ditfurth

Wildeshausen – Die Polizei aus Wildeshausen meldet einen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Lohmühlenweg.

Die unbekannten Täter sind in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 14.10 Uhr in das Gebäude eingedrungen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob die Suche nach Diebesgut erfolgreich war, kann die Polizei noch nicht mitteilen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Die Polizei meldete bereits am Wochenende Einbrüche aus Wildeshausen und Harpstedt.

So gelangten in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr, bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Bungeriede in Harpstedt. Das Wohnhaus wurde vollständig durchsucht. Über mögliches Diebesgut und die Höhe des verursachten Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Ebenfalls am Freitag, diesmal in der Zeit zwischen 11.45 und 20.20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mergelgrund. Das Wohnhaus wurde nach Angaben der Polizei während der Abwesenheit der Bewohner vollständig durchsucht. Über mögliches Diebesgut und die Höhe des verursachten Schadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/9410, in Verbindung zu setzen.

Dachstuhlbrand in Ganderkesee

Am Montag gegen 17.10, wurde über den Notruf ein Dachstuhlbrand in einem Bauernhaus am Brüninger Weg in Ganderkesee gemeldet.

Aufgrund der Notrufmeldung wurden unter der Leitung des Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee 60 Einsatzkräfte zum Brandort entsandt. Die Feuerwehr musste vor Ort eine Fensterscheibe einschlagen, um in das Wohnobjekt zu gelangen. Im gesamten Haus hatte sich bereits Rauch verteilt. Als Ursache konnte ein nicht richtig verschlossener Holzkohleofen ausgemacht werden.

Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befanden sich keine Personen im Haus und es ist kein Schaden entstanden.