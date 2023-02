In der Wildeshauser City wird ab Montag gebuddelt

Von: Dierk Rohdenburg

Neue Parkflächen, Begrünung, Sitzbänke: So soll das Areal beim Westertor aussehen. © -

Wildeshausen – Von Montag an wird in der Wildeshauser Innenstadt kräftig gebuddelt.

So starten im Bereich des Westertors die grundlegenden Umgestaltungsmaßnahmen auf der Wester- und Huntestraße. Geplant ist unter anderem, in Höhe Zeitungsgeschäftsstelle/Redaktion, K+K, und Tedi Sitzgelegenheiten mit Bänken und Beeten als Ruhe- und Erholungszone einzurichten. „Wir möchten damit urbanes Leben in der Innenstadt ermöglichen und Handel und Gastronomie mehr Raum zum Entfalten geben“, erläutert Michael Müller vom Stadtmarketing.

Zudem werden die Parkplätze auf den beiden Straßen neu angeordnet, um die Gesamtsituation zu entzerren. Dabei ändert sich die Schräg- in eine Längsaufstellung (parallel zur Fahrbahn). Auch die Radfahrer profitieren von dem Maßnahmenpaket: Es gibt neue Fahrradständer und zwei E-Bike-Ladestationen.

Obendrein sollen die Sitzbänke passend zum rehistorisierenden Städtebaukonzept „Wildeshausen 2030+“ durch nostalgisch anmutende Sitzmöbel ausgetauscht werden; die alten Bänke finden Verwendung an anderen Stellen im Stadtgebiet.

Arbeiten bis Ende Juni

Am Westertor beginnt die Umgestaltung. © Stadt

Bis Ende Juni sollen die Bauarbeiten, die sich in mehrere Abschnitte gliedern und den Wochenmarkt nicht beeinträchtigen, abgeschlossen sein. Für die Maßnahmen ist ein Investitionsvolumen von 250. 000 Euro veranschlagt. Gefördert werden sie zu 90 Prozent im Rahmen des Programms „Perspektive Innenstadt“.

Ebenfalls am Montag startet die Umgestaltung des Parkplatzes an der Kleinen Wallstraße/Cornauer Tor. Während dieser Bauarbeiten, die bis zum 10. April abgeschlossen sein sollen, ist das Areal komplett gesperrt. „Die Neugestaltung des Parkplatzes soll eine Verbindung zwischen der Parkanlage am Burgberg und den Wallanlagen schaffen, so wie es in alten Zeiten einmal war“, erläutert Bürgermeister Jens Kuraschinski.

Die Zahl der Stellplätze werde leicht reduziert, sodass die Flächen mit Grün versehen werden könnten. Durch die Neugestaltung entsteht eine direkte Fußgängerverbindung über den Parkplatz. Darüber hinaus wird die bisherige Asphaltfläche durch einen Rasenfugenstein ersetzt, um die Versiegelung zu verringern.