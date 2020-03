Ermittler haben Verdächtigen für Brandserie in Delmenhorst

38-Jähriger hat eine Tat zugegeben / Mann auf freiem Fuß

+ Flüchtenden gefasst: Die Polizei erwischte den 38-Jährigen in der Nähe des Tatortes. Foto: dpa

Delmenhorst – Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, in einer Nacht drei Brände in Delmenhorst gelegt zu haben. Die Beamten hatten den 38-Jährigen am Dienstag gegen 5 Uhr erwischt, nachdem er die Plane eines Lastwagens angezündet hatte, und in Gewahrsam genommen. „Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen gab der 38-Jährige die Tat zu, über eine Motivation äußerte er sich allerdings nicht“, heißt es im Bericht der Ermittler.