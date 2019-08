Ein Erinnerungsbuch, das Herzen öffnen kann

Heinrich Siefer (4.v.l.) und Stefan Meyer (3.v.l.) stellten das Erinnerungsbuch im Kreisaltenheim in Wildeshausen vor. Foto: dr

Wildeshausen – Jeder Mensch hat ein Recht auf Ausübung seiner Muttersprache. Darauf weist Heinrich Siefer, Bundesrat für Niederdeutsch (Interessenvertretung der Niederdeutschsprecher), hin. Die plattdeutsche Sprache sei deshalb ebenso wie andere Sprachen durch eine Charta geschützt, sagt er.

Doch ganz unabhängig davon, geht es Siefer um etwas anderes: Insbesondere demenziell erkrankte Menschen verlieren durch ihre Krankheit die später erlernten Sprachen und können oftmals nur noch auf ihre Muttersprache zurückgreifen. Deshalb sind sie manchmal ausschließlich für diese Signale aus ihrer Kindheit empfänglich und reagieren ganz anders als bei einer Ansprache mit Worten, die ihnen nichts mehr sagen.

Vor diesem Hintergrund hat die Oldenburgische Landschaft, finanziert vom Land Brandenburg und dem Bezirksverband Oldenburg, ein Erinnerungsbuch mit dem Titel „Weetst du noch?“ (Weißt du noch?) in einer Auflage von 8 000 Exemplaren aufgelegt, das am Donnerstag im Kreisaltenheim in Wildeshausen vorgestellt wurde. Es ist kostenlos für Plegeeinrichtungen bestellbar und hat einen zugänglichen Aufbau.

„Auf der linken Seite haben wir jeweils ein Foto aus vergangenen Zeiten, und auf der rechten Seite stehen dazu gehörige Ausdrücke auf platt und hochdeutsch“, erklärt Stefan Meyer, Plattdeutschreferent bei der Oldenburgischen Landschaft.

So findet sich dort beispielsweise unter dem Titel „Kinner baden“ eine Aufnahme von zwei Kindern in einer Zinkbadewanne. Pflegepersonen können diese nutzen, um mit demenziell Erkrankten ins Gespräch zu kommen. Dazu bietet ihnen das Buch Vokabular wie Kinner (Kinder), Seep (Seife), buten (draußen) oder Köök (Küche) an.

Im ersten Teil des Buches finden sich Fotos aus dem Landleben, im Anschluss werden Fotos aus der Stadt gezeigt. „Über diese Bilder kann man gut in die Kommunikation eintreten“, weiß Hermann Dirks, Einrichtungsleiter des Kreisaltenheims, das viele Menschen mit Demenz betreut. Er halte es für sehr wichtig, dass Pflegepersonen in den Heimen die niederdeutsche Sprache sprechen können. „Sie ist vielen Menschen vertrauter. Sie ist näher am Herzen.“

Diese Erfahrung macht Hella Einemann-Gräbert als Lehrerin an den Berufsbildenden Schulen, fast täglich. „Es gibt viel mehr Menschen die plattdeutsch können, als in den Einrichtungen vermutet wird“, sagt sie.

Das ist auch der Grund, warum sie das Projekt „Platt in de Pleeg“ ins Leben gerufen hat. Alle Schüler der Pflege-und Gesundheitsklassen müssen den Sprachunterricht besuchen. Als Leitfaden dient eine selbstentworfene Broschüre, die bundesweit einmalig ist.

Mit dem neuen Buch ist das Spektrum der Möglichkeiten nun deutlich größer geworden. „So können wir vielen Menschen ihre Sprache zurückgeben“, erläutert Siefer. „Muttersprache ist oft das letzte Buch in der Bibliothek unseres Lebens.“

Wer das Werk bestellen möchte, kann sich per E-Mail an meyer@oldenburgische-landschaft.de wenden. Telefonisch erreichbar ist er unter 0441/7791819. dr