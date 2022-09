Neuer Kalender: Erinnerungen an längst geschlossene Lokale in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Hier war einmal „Müller‘s Gasthof“: Alfred Panschar (l.) und Peter Gebhardt zeigen den neuen Kalender. © dr

Wildeshausen – „Müller‘s Gasthof“, „Internationales Fernfahrerheim“, „Hotel Stegemann“, „Varnhorn“ – es gab viele Lokale in Wildeshausen, die nur noch in der Erinnerung der Besucher oder auf alten Fotos existieren.

Alfred Panschar vom Bürger- und Geschichtsverein erweckt zwölf von ihnen in seinem Kalender „Wildeshausen und seine ehemaligen Gaststätten“ wieder zum Leben.

Fast jedes Jahr hat Panschar seit 2005 einen Kalender – zumeist mit historischen Ansichten – produziert. Lediglich während der schweren Krankheit seiner Frau und in der Corona-Zeit nahm er davon Abstand. Im Frühjahr besprach er mit Peter Gebhardt von der Gilde-Buchhandlung, dass nun ein weiterer Kalender erscheinen soll, der im „Haus der Werbung“ in Verden gedruckt wird. Mit einer Startauflage von zunächst 50 Exemplaren geht Panschar in den Verkauf.

Auf dem Titelbild findet sich unter anderem ein Foto von Hubertus Kabierschke, Heinrich Boning und Klaus Grotelüschen (alles Schulkameraden von Panschar) im Ratskeller. Die Aufnahme entstand Mitte der 1960er-Jahre.

Das Bier wurde exakt sieben Minuten gezapft

Ein weiteres Kalenderblatt zeigt „Müller‘s Gasthof“ an der Kreuzung von Söge- und Westerstraße. „Früher hat dort Oma Müller den Wurstkrug Müller betrieben“, erzählt Panschar. „Das Zapfen eines Pilses dauerte exakt sieben Minuten.“

Ein Kalenderblatt erinnert an das „Internationale Fernfahrerheim“ (davor und danach „Hotel Stadt Bremen“), in dem es zu seinen Hochzeiten als besondere Spezialität gebratene Leber mit Zwiebeln und Brot gab. „Kellner Hänschen Wolter hat die zwei Tabletts erst einmal durch das ganze Lokal getragen, damit jeder den Duft abbekam“, erinnert sich Panschar. Der Kalender ist für 19,80 Euro in den Wildeshauser Buchhandlungen erhältlich. Telefonische Bestellungen sind bei Panschar unter 04431/918474 möglich.