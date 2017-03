Erhaltenswerte Laubbäume einfach umgesägt?

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Vor wenigen Tagen kreischten auf einem Grundstück an der Dr.-Klingenberg-Straße und der Straße „Am Alten Sportplatz“ in Wildeshausen die Motorsägen. Fünf hohe Bäume mit bis zu 70 Zentimeter dicken Stämmen wurden vor Beginn der Vegetationsperiode gefällt, in kleine Stücke zerteilt und abtransportiert. Bislang ist nicht klar, ob die Maßnahme genehmigt wurde und wenn ja durch wen.

Sechs Bäume auf dem Grundstück sind im Bebauungsplan 25.5 ausdrücklich verzeichnet. In den textlichen Festsetzungen heißt es, dass in dem Bereich Laub- und Nadelbäume mit einem Stammdurchmesser von 30 Zentimetern, gemessen in einem Meter Höhe über dem Erdboden, dauerhaft zu erhalten sind. Eine Beseitigung zum Zwecke der Errichtung von Nebenanlagen, Zufahrten und Terrassen ist nur ausnahmsweise zulässig. Abgänge sind durch heimische Arten mit einem Stammumfang von 20/25 Zentimeter im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.

Laut Bebauungsplan befanden sich die Bäume aber nicht auf dem überbaubaren Bereich. Erste Nachforschungen unserer Zeitung führen zu der Einschätzung, dass die Bäume offenbar auch nicht erkrankt waren. In diesem Fall hätte es nämlich eine Absprache zwischen Stadt und Landkreis vor der Beseitigung geben müssen.

+ Sechs erhaltenswerte Bäume weist der B-Plan auf dem Grunstück aus. Fünf davon wurden nun gefällt.

Die Stadtverwaltung von Wildeshausen wurde am Dienstag von Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff über die Fällaktion informiert. Am Freitag hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung, man müsse den Sachverhalt recherchieren. Sollte es Verfehlungen geben, dann hätte das ordnungsrechtliche Konsequenzen in noch nicht beziffertem Ausmaß.

„In Wildeshausen gibt es zwar keine Baumschutzsatzung, aber dennoch sind nicht alle Bäume schutzlos der Motorsäge ausgesetzt“, betont Temming-Hanhoff, der zudem auch moniert, dass auf der Fläche eines neu geschaffenen Parkplatzes an der Harpstedter Straße gegenüber dem Europa-Haus ein großer Baum – offenbar ohne Genehmigung – gefällt wurde.

Für das Grundstück an der Dr.-Klingenberg-Straße fordert der Ratsherr, dass dort keine Bebauung zugelassen wird und dass es in jedem Fall eine Bestrafung sowie die Auflage zum Ersatz der Bäume gibt. Die Bäume seien in einem weiteren Umkreis im Bebauungsplan die einzigen, die gesondert erfasst worden seien. Gerade in dem Bereich solle das waldartig geprägte Baugebiet erhalten bleiben. Das sei auch in der vor geraumer Zeit verabschiedeten Änderung des B-Planes 25.5 so festgesetzt worden.