Erfolgreicher Einbrecher in Wildeshausen

Polizei sucht Zeugen von mehreren Delikten im Landkreis

+ Es sind offenbar wieder Einbrecher unterwegs. Foto: dpa

Wildeshausen – Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Zeit vom 10. Januar um 17.30 Uhr bis Donnerstag, 16. Januar, um 15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus an der Oldenburger Straße in Wildeshausen verschafft. Wie die Polizei berichtet, hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und drang in das Haus ein. Im Anschluss durchsuchte er sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Das Diebesgut sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sollten sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen melden.