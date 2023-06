Erfolgreicher Auftakt der „SommerKultur“ mit dem „SpielART“-Festival: Metall und Akrobatik auf der Burgwiese

+ © Rinne Maschinenwesen aus recycelten Fahrrädern bevölkerten die Burgparkwiese und wurden von Hirten geführt. © Rinne

Wildeshausen – Der Auftakt zur Wildeshauser „SommerKultur“ war ein voller Erfolg. Hunderte Menschen besuchten am Samstagnachmittag bei schönstem sommerlichem Wetter das „Kulturfest op de Geest – SpielART“ im Burgbergpark.

Um 15 Uhr eröffneten Birte Hogeback vom Wildeshauser Stadtmarketing und Andreas Bartl, einer der Initiatoren von „SpielART“, das Spektakel. „Ohne die Unterstützung des Landkreises und der Gemeinden hätten wir das nicht auf die Beine stellen können. Inzwischen werden wir zusätzlich aus dem europäischen LEADER-Programm gefördert. Damit sind in den nächsten vier Jahren jeweils vier weitere Veranstaltungen gesichert“, freute sich Bartl.

Zuvor lockten seltsame Wesen aus Metall etliche Besucher auf die Burgbergwiese. Es handelte sich dabei um den Act „Die Herde der Maschinenwesen“. In „Hertesch“ (ein erfundener Dialekt) trieben die ebenso skurril anmutenden Hirten ihre Wesen über die Wiese, um sie während der weiteren Programmpunkte in ein Gatter einzusperren. „Die Herde der Maschinenwesen ist eine lebendig gewordene Installation aus recycelten Fahrrädern“, so die Macher von „foolpool“.

+ „Circus Sternchen“ zeigte eine neue Show. © -

Die Jugendlichen des „Circus Sternchen“, eine Gruppe des Vereins „ESHV – engagiert und sozial in Hatten“ hatten für „SpielART“ eine neue Show erarbeitet. An einer Mitmachstation luden die jungen Akteure Interessierte zum Probieren und Erleben von Zirkustechniken ein.

+ Green Spirits in Aktion: Die Gruppe kommt aus Sandkrug. © -

Aus Sandkrug kommen die „Green Spirits“. Die deutschlandweit erfolgreiche Show-Akrobatikgruppe begeisterte das Publikum im Burgbergpark mit verschiedenen Hebe- und Wurfelementen. „Bestehen deren Knochen aus Gummi? Das ist schier unglaublich, wie gelenkig die jungen Mädchen sind“, kommentierte eine Besucherin voller Bewunderung deren Auftritt.

+ Tangram: Stefan Sing und Christiana Casadio tanzten. © -

Artistik und Tanz verschmelzen bei „Tangram“ miteinander. Der Weltklasse-Jongleur Stefan Sing und die renommierte Tänzerin und Choreografin Cristiana Casadio zogen mit ihrer Darstellung des menschlichen Kampfes zwischen Anziehung und Abstoßung das Publikum in ihren Bann, bevor nach einer kurzen Pause, in der die Maschinenwesen mit lautem Kuhglockenläuten aus ihrem Gatter die Wiese erneut bevölkerten, zum Ende der Veranstaltung die „Wise Fools“ mit ihrer Aufführung „Trashpeze“ das Areal eroberten.

Das rein weibliche finnisch-südafrikanische Artistentrio zeigte sowohl am Triple-Trapez als auch am Schwungseil atemberaubende Akrobatik in schwindelerregender Höhe. Valpuri Kaarninen, Maria Peltola und Jaimee Allen hatten ihre artistischen Darbietungen mit viel Witz in eine interessante Geschichte verpackt, die sie den Zuschauern darstellerisch erzählten.