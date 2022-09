Fußgänger überquert Nordring und wird von Lastwagen erfasst: Er schwebt in Lebensgefahr

Von: Dierk Rohdenburg

Unfall auf dem Nordring: Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. © Rohdenburg

Wildeshausen – Auf dem Nordring in Wildeshausen ist es am Donnerstag um 14.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Das Opfer, ein 36-jähriger Wilhelmshavener, schwebt in Lebensgefahr.

Der Mann befuhr zunächst mit seinem Chevrolet den Nordring in Richtung des Westringes. Auf dem Nordring, in Höhe der Kläranlage, ging dem 36-jährigen der Kraftstoff aus, weshalb er mit seinem Fahrzeug auf dem viel befahrenen Nordring halten musste.

In der Folge stieg der Mann aus seinem Fahrzeug und wollte die Fahrbahn zu Fuß überqueren.

Ein 65-jähriger Mann aus Hatten befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Sattelzuggespann den Nordring in Richtung der Bundesstraße nach Delmenhorst. Der herannahende Sattelzug-Fahrer konnte trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung einen frontalen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern.

Durch den Unfall wurde der 36-jährige Fußgänger lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Oldenburg gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Der Nordring war bis 17.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Breslauer Straße oder die Glaner Straße umgeleitet. Es kam zu Staus auf der Glaner Straße und der Heemstraße.

Erst vor wenigen Tagen ist in Wildeshausen ein Mann tödlich verunglückt. Der 18-jähriger Mann aus Havixbeck (Nordrhein-Westfalen) befuhr gegen 0.25 Uhr mit seinem Chevrolet die Ahlhorner Straße in Fahrtrichtung Wildeshausen. Kurz vor dem Ortseingang Wildeshausen, aus Ahlhorn kommend, kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum.

Der 18-jährige, der sich alleine im unfallbeteiligten Fahrzeug befand, erlitt hierdurch schwerste Verletzungen und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Die eintreffenden Rettungskräfte und die Notarztwagenbesatzung übernahmen unverzüglich die Erstversorgung bis der junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede verbracht wurde.