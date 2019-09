Wer entscheidet über Gewerbegebiete?

Wildeshausen – Gewerbegebiete, da waren sich die Angehörigen des Struktur- und Wirtschaftsausschusses des Landkreises Oldenburg eigentlich alle einig, sind gut und wichtig. Deshalb hat das Gremium während seiner Sitzung am Dienstagabend begrüßt, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg (WLO) ein neues Gewerbeflächenentwicklungskonzept aufstellt. Das bisherige stammt aus dem Jahr 2001. Der Aufsichtsrat der WLO hatte das in seiner Sitzung im November vergangenen Jahres bereits beschlossen. Das Papier sollte unter anderem die verkauften Flächen der vergangenen zehn Jahre auflisten, aber ebenso Erstellung einer Gewerbeflächenbedarfsprognose beinhalten. Zudem sollten die Ermittlung von Potenzialflächen wie auch die Erstellung von Prioritätenlisten für jede Kommune (inklusive der Ermittlung von Baulücken) vorkommen. Die Sitzungsunterlage des Landkreises enthielt keinen Beschlussvorschlag – mit anderen Worten: Der Ausschuss hätte die Absicht der WLO lediglich zur Kenntnis nehmen sollen. Dennoch entspann sich eine kontroverse Diskussion, die sich zunächst an einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne entzündete.

Diese, so erläuterte deren Fraktionsvorsitzender Eduard Hüsers, wolle das vorgelegte Konzept um zwei „Module“ erweitert wissen. Die erste Ergänzung soll dem Klimaschutzgedanken Rechnung tragen und ihn implementieren, die zweite Erweiterung sollte den Flächenverbrauch im Sinne einer Nachhaltigkeitsstrategie minimieren. Dies solle ebenso als Angebot für die Unternehmen gelten und von der WLO mitentwickelt werden.

Das Ganze habe allerdings einen Haken, entgegnete Astrid Grotelüschen (CDU), die die Vorsitzende des WLO-Aufsichtsrates ist: Der Landkreis habe in diesem Falle einerseits keine Zuständigkeit und andererseits keine Handlungskompetenz: Er könne weder festlegen, was die Wirtschaftsförderung erarbeitet, noch in die Souveränität der Gemeinden und der Stadt Wildeshausen eingreifen, wie diese ihre Gebiete ausweisen oder strukturiert wissen möchten – und wie nicht. Der WLO, an der der Landkreis nicht alleine beteiligt ist, komme lediglich die Aufgabe des Marketings für die Kommunen zu. Damit hätte die Diskussion theoretisch bereits beendet sein können – doch kam sie danach erst in Fahrt.

Die SPD könne den Grünen „gut folgen“, sagte Heike Burghardt. Sie stellte den Antrag, ein drittes Zusatzmodul hinzuzufügen, das auf die Verfügbarkeit der – bei Baumaßnahmen notwendigen – Kompensationsflächen hinweise. Die grundsätzliche Wichtigkeit der genannten Themen stellte keiner der Redner infrage. Katja Radvan (Linke), stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der WLO, stimmte Grotelüschen zu. Die Förderer nehmen den Kommunen zwar viel Arbeit ab, die Entscheidungen müssten diese dennoch allein treffen. WLO-Geschäftsführer Hans-Werner Aschoff merkte an, sein Haus könne bei Bedarf die Gemeinden und die Stadt Wildeshausen gerne in die genannten Richtungen beraten und dahingehend wie gewünscht Kontakt zu Universitäten herstellen, die neue Konzepte entwickeln können. Im Landkreis Oldenburg stünden – mit Ausnahme des Metropolparks in Ahlhorn – weniger als 30 Hektar Flächen für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung – und keine für die Industrie.

Und so entwickelte sich eine teils erhitzte Diskussion über einerseits Wünschenswertes und andererseits Mögliches. Marion Daniel (FDP) sah die Wirtschaftsförderung bei Aschoffs Team „in guten Händen“, deren Zusammenarbeit mit den Gemeinden könne der Ausschuss allerdings nicht vorschreiben. In der Folge wogten die Meinungen zwischen SPD und Grünen und dem Rest des Ausschusses andererseits hin und her. Schließlich sah sich Landrat Carsten Harings genötigt zu intervenieren. Er müsse „fix für Klarheit sorgen“. Er könne „alles nachvollziehen“, und wolle „nichts kritisch bewerten“. Doch bewege sich die Diskussion „in zwei Sphären“, sagte er salomonisch. Doch könne der Ausschuss nicht in den Entscheidung des WLO-Aufsichtsrates (dem auch er angehört) eingreifen, so Harings. Dessen Entscheidung, das Konzept wie dargestellt zu entwickeln, sei schlicht zu respektieren. Zudem betonte er: „Kreisgremien können eine notwendige politische Diskussion der Gemeindegremien nicht ersetzen.“ Diese müssten ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen – und könnten dazu jederzeit die Zusammenarbeit mit WLO suchen. Nach weiteren Wortmeldungen stellte der Ausschussvorsitzende Dirk Vorlauf (CDU) schließlich drei Beschlüsse zur Abstimmung: Die Anträge der Grünen beziehungsweise der SPD (zusammen sechs Stimmen) wurden von CDU, FDP, Linke und AfD mit insgesamt acht Gegenstimmen abgelehnt. Mit derselben Mehrheit nahm der Ausschuss die Entscheidung der WLO, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zu Kenntnis. Grüne und SPD enthielten sich. fra