Entlastung nur Stück für Stück

Bauarbeiten für Straße haben begonnen, doch der Stadt fehlen die Flächen

+ Erdarbeiten für die Entlastungsstraße. Foto: bor

Wildeshausen – Der Wildeshauser Westring ist eine der viel befahrensten Straßen der Stadt. Bereits vor drei Jahren ermittelte die Planungsgemeinschaft Verkehr, dass dort täglich rund 15 000 Fahrzeuge in beide Richtungen unterwegs sind – Tendenz steigend. Nach den Erhebungen von 2016, das sind die derzeit aktuellsten Zahlen, befinden sich rund 30 Prozent der Verkehrsteilnehmer auf der Durchfahrt. Die anderen haben ein Ziel in dem Gebiet. Zumeist sind es die großen Verbrauchermärkte oder die Neubaugebiete „Vor Barg-loy“ und „Beim grauen Immenthun“. Das führt in den Stoßzeiten regelmäßig zu Staus.