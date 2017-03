Entenschlachterei am Westring fällt im Ausschuss durch

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Der Bauausschuss der Stadt Wildeshausen hat am Dienstagabend mehrheitlich empfohlen, den geplanten Betrieb einer Entenschlachterei an der Immelmannstraße in der Kreisstadt abzulehnen. Der Landkreis Oldenburg als Baugenehmigungsbehörde hatte die Stadt um eine Stellungnahme zur Bauvoranfrage gebeten. Er kann das fehlende Einvernehmen der Stadt auch ersetzen, wenn er eine Verträglichkeit der Schlachterei mit dem Bebauungsplan als gegeben sieht.

Das Signal des städtischen Bauausschusses war jedoch deutlich, obwohl der Inhaber des Gebäudes, Oliver Nicolai (Meier & Nicolai GmbH), Wert auf die Feststellung legte, dass es sich bei dem Projekt nicht um eine Schlachterei wie „Geestland“ handele. „Das ist keine Fabrik. Das ist ein handwerklicher Betrieb“, betonte er. Der Pächter aus Wöstendöllen (Visbek) sei Entenzüchter und vermarkte die arzneimittelfrei aufgezogenen Vögel ausschließlich an die Lufthansa. Es sei geplant, zunächst bis zu 2 500 Tiere zu schlachten.

Denkbar wären bis zu 5 000 Enten. Durch die Nähe der Schlachterei zur Zucht könnten die Chargen besser auf Arzneimittelfreiheit kontrolliert werden, was den Fortbestand des Vertrages mit der Lufthansa sichere. Es sei, so Nicolai, mit einem Verkehrsaufkommen von bis zu zwei 40-Tonnen-Lastern sowie höchstens zwei 12-Tonnen-Lastern täglich zu rechnen. Die An- und Abfahrt erfolge werktäglich in der Zeit von 6 bis 18 Uhr. Der Pächter plane, bis zu 20 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

„Was wird noch daraus?“

Das überzeugte die Ausschussmitglieder bis auf Wolfgang Sasse und Sonja Plate (beide CDU) sowie Heiner Spille (UWG), die für das Projekt stimmten, nicht.

Insbesondere Walter Panschar (SPD) wollte sich gar nicht auf die Pläne einlassen. „Früher war der Betrieb eine Notschlachtung, bei der ein Fahrzeug losgefahren ist, um ein Tier abzuholen. Nun sollen bis zu 5 000 Stück angeliefert werden. Und was wird noch daraus?“, fragte er. Es gebe keine Arbeitskräfte auf dem freien Markt, es sei denn, man schließe Werkverträge ab. Dann aber würden noch mehr Menschen aus dem südosteuropäischen Raum nach Wildeshausen kommen. „Finden wir diese dann im ,Waldschlösschen‘ wieder?“, fragte er mit Blick darauf, dass in der ehemaligen Gaststätte ein Begegnungszentrum für Bulgaren eingerichtet werden soll.

„Kein Einvernehmen“, signalisierte auch der fraktionslose Karl Schulze Temming-Hanhoff. Es gebe schon jetzt genug soziale Probleme in der Stadt. „Hier bekommen wir einen neuen Brennpunkt“, warnte er.

„Die Anwohner werden nichts hören und riechen“, argumentierte Nicolai. „Warum soll das jetzt ein Problem sein?“ Und im „Waldschlösschen“ werde so guter Wohnraum angeboten, wie die Bulgaren ihn derzeit hier nicht hätten. Es half nichts. „Ein Schlachtbetrieb passt da nicht hin“, fasste Stephan Rollié (CDU) zusammen.

Über die Erteilung des Einvernehmens wird letztlich der Verwaltungsausschuss am 30. März nichtöffentlich diskutieren. Die Entscheidung über eine Baugenehmigung liegt aber beim Landkreis, nachdem die erforderlichen Gutachten zum Betrieb der Schlachterei eingereicht wurden.